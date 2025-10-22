Un empresario del crossfit revela cuánto dinero se gana por año en España teniendo un gimnasio: "Si lo haces bien..."

Un empresario del crossfit revela cuánto dinero se gana por año teniendo un gimnasio TikTok @talentmatch.es / Freepik

El auge del CrossFit en España ha llevado a muchos entrenadores y deportistas a plantearse abrir su propio box. Pero, ¿realmente es rentable este tipo de negocio? Un empresario del sector lo explicó en una entrevista del canal Talent Match, donde compartió cuánto dinero gana, consejos y su visión sobre cómo gestionar correctamente un gimnasio de este estilo.

Cuánto se gana con un gimnasio de CrossFit en España

El empresario confirmó que el negocio puede generar beneficios considerables si se gestiona de manera profesional: “Si lo haces bien, 500.000 euros al año”, aseguró.

Explicó que la clave está en mantener una estructura sólida y un equipo comprometido: “Desde hace tiempo tenemos a todos los entrenadores como deben estar: en nómina y bien pagados”, comentó.

Para él, el éxito depende de cuidar tanto a los clientes como al personal, ya que la motivación del equipo repercute en los resultados del negocio.

Subidas de sueldo y estrategias de motivación

El empresario también habló sobre la importancia de premiar el esfuerzo de los empleados. “Si ganamos más clientes, cada ratio de veinte, treinta o cincuenta clientes nuevos, subimos el sueldo o damos bonos”, explicó.

Más allá de los números, el empresario aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a quienes aún dudan en empezar a entrenar: “El hecho de moverse hará que tu vida cambie, tanto mental como físicamente. Si tu vida va mejor, rindes mejor”, afirmó.