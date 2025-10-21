El Leverkusen recibe al PSG en la tercera jornada de la Champions League. Los germanos cuentan por empates sus dos partidos europeos hasta el momento y buscan la que sería su primera victoria. Lo hacen ante un rival complicado, ya que el PSG está en el tren cabecero con dos victorias en dos partidos, la última en Montjuïc.

Ya espera al París Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, que ha perdido este fin de semana la primera posición de la tabla en la liga francesa, por el empate en su casa con el Estrasburgo del pasado viernes (lo ha adelantado el Marsella, un punto por encima), pero el vigente campeón de la Liga de Campeones ha empezado con suma contundencia ese torneo: 4-0 al Atalanta y 1-2 al Barcelona, dos victorias que lo sitúan tercero en la clasificación.