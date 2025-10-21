Haaland se gasta dos días de su sueldo, 250.000 libras, en su nuevo Lamborghini: la última joya para un garaje millonario

Erling Haaland vuelve a demostrar que su pasión por los superdeportivos está a la altura de su talento goleador.

El delantero del Manchester City ha incorporado a su espectacular garaje una nueva joya: un Lamborghini Huracán Sterrato de edición limitada.

Según los medios ingleses, el vehículo está valorado en 250.000 libras, apenas el equivalente a dos días de su astronómico sueldo semanal.

Versión todoterreno

La última adquisición de Haaland destaca no solo por su potencia, sino por su singularidad.

El Huracán Sterrato es una versión diseñada para rendir tanto en carretera como en caminos off-road, una apuesta rompedora dentro de la gama de Lamborghini.

Este modelo cuenta con 602 caballos de potencia, tracción total y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, además de una velocidad punta de 259 km/h.

El noruego fue visto conduciendo esta versión en color verde mate, una estética atrevida y exclusiva que combina con su carácter fuera del campo.

Solo se han fabricado 1.499 unidades de este vehículo, lo que eleva su valor simbólico entre los coleccionistas.

Millones en el garaje

Este Lamborghini se suma a una colección privada de vehículos por parte de Erling Haaland que ya alcanza cifras impresionantes.

Según los medios británicos, el valor total de los coches de Haaland supera los 10,5 millones de libras, lo que equivale a más de 12 millones de euros.

Entre las piezas más llamativas destaca el Bugatti Tourbillon, valorado en 4 millones de libras, que Haaland habría adquirido junto al multimillonario noruego Ole Ertvaag.

Bugatti Tourbillon

Este modelo híbrido combina un motor V16 de gasolina con un sistema eléctrico que entrega una potencia total de 1.800 caballos.

Puede alcanzar los 100 km/h en solo dos segundos y cuenta con detalles como puertas tipo mariposa y tecnología de vanguardia.

Otro modelo icónico en su colección es el Mercedes AMG-ONE, una edición limitada de 275 unidades con un precio que ronda los 2,7 millones de libras.

Además del exclusivo Ferrari Monza SP2, cuyo coste supera los 2,5 millones.

Erling Haaland en el Ferrari Monza SP2

El Lamborghini se une a una lista envidiable. En los últimos meses, Haaland ha sido visto al volante de un Ford Shelby F-150 de 200.000 libras, un Ferrari 812 Superfast amarillo valorado en 320.000 libras, o un Mercedes Maybach de 250.000 libras.

También posee un Aston Martin DBX que alcanza las 350.000 libras, un Audi RS6 Avant Quattro de 120.000 libras y un Range Rover Sport, el más "modesto" del conjunto, con un precio también cercano a las 120.000 libras.

La colección refleja diferentes estilos de conducción y utilidades. Desde los modelos para el día a día, como el Range Rover, hasta los de competición como el Bugatti.

Un sueldo galático

El delantero firmó en 2022 un contrato con el Manchester City que, según reveló Daily Mail Sport, le garantiza unos ingresos de 865.000 libras semanales, incluyendo primas, derechos de imagen y bonificaciones.

Su actual vínculo, sin cláusula de rescisión, se basa en un modelo similar y contempla una mejora salarial.

Con este nivel de ingresos, gastar un cuarto de millón de libras en un coche no representa un esfuerzo.

Haaland, en el partido del Mundial de Clubes ante la Juventus. REUTERS

De hecho, equivale a lo que gana en dos jornadas laborales, lo que le permite ampliar su garaje sin afectar mínimamente a su fortuna.

En lo deportivo, Haaland está firmando otra temporada estelar. Ya suma 11 goles en la Premier League, liderando la lucha por la Bota de Oro.

Además, ha marcado tres en la Champions League, reafirmando su condición de delantero más temido del momento.

El propio jugador ha reconocido que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, en parte gracias a la reciente llegada de su hijo. "Nunca me he sentido mejor que ahora", explicó hace unas semanas.

"Con un hijo, desconecto como nunca antes. Cuando llego a casa, no pienso en fútbol, y eso me ayuda mentalmente. Tengo que darle las gracias a mi hijo", declaró tras anotar un gol decisivo ante el Brentford.

Haaland ha sabido construir una imagen que va más allá del deporte. Su pasión por el motor, unida a su carisma y rendimiento en el campo, le convierten en un auténtico icono de la nueva generación de futbolistas.