(6-1) | ¡¡Final del partido!! Se acaba el encuentro en Montjuïc y el Barça se lleva una victoria muy plácida ante el Olympiacos, un triunfo marcado por la polémica arbitral. El colegiado expulsó de manera muy discutida a un jugador griego cuando el marcador estaba ajustado, y poco después señaló un penalti también muy riguroso. Fermín (3), Rashford (2) y Lamine fueron los autores de los goles.