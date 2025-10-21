Las claves del Barcelona - Olympiacos:
- El Barça recupera la sonrisa en Champions con la goleada a un Olympiacos que terminó desquiciado con el arbitraje
-
´¡Hasta aquí el Barça - Olympiacos!
Cerramos la retransmisión en directo de este partido entre el Barcelona y el Olympiacos. Los culés se llevan una victoria muy cómoda gracias a los goles de Fermín (3), Rashford (2) y Lamine Yamal en un partido marcado por la polémica arbitral. Coge oxígeno el equipo azulgrana antes de El Clásico. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Barça - Olympiacos, en directo | Mirando a El Clásico
La victoria abultada del Barça supone un soplo de aire fresco antes de la llegada de El Clásico. Venían los de Flick con muchas dudas, pero esta goleada ayuda a reencontrarse con sus mejores sensaciones.
-
Barça - Olympiacos, en directo | La noche más especial de Fermín
Cuenta Fermín en sus declaraciones postpartido que es una de las noches más especiales con el Barça. "Es mi primer hat-trick", dice el centrocampista.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Final del partido!
(6-1) | ¡¡Final del partido!! Se acaba el encuentro en Montjuïc y el Barça se lleva una victoria muy plácida ante el Olympiacos, un triunfo marcado por la polémica arbitral. El colegiado expulsó de manera muy discutida a un jugador griego cuando el marcador estaba ajustado, y poco después señaló un penalti también muy riguroso. Fermín (3), Rashford (2) y Lamine fueron los autores de los goles.
-
Barça - Olympiacos, en directo | Últimos 4 minutos de añadido
90' (6-1) | El colegiado alarga en 4 minutos el partido con todo ya visto para sentencia.
-
Barça - Olympiacos, en directo | Últimos instantes de juego
87' (6-1) | Estamos ya en el tramo final del encuentro y está todo decidido en Montjuïc. El Barça todavía sigue atacando en busca del séptimo, mientras que el Olympiacos es un equipo herido de muerte que va a sumar su segunda derrota en la Champions.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Gol de Rashford!
79' (6-1) | ¡Qué sangría a favor del Barça! Rashford le ganó la espalda a la defensa, controló y ejecutó un buen disparo raso. El Olympiacos es ahora mismo un juguete en manos del Barcelona.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡¡Otro gol del Barça!!
76' (5-1) | ¡Otro más para el Barça! ¡Otro más para Fermín López! Buena internada desde la derecha por parte de Rony y el pase atrás lo aprovecha Fermín para, con la zurda, matar y hacer la 'manita' y su hat-trick.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Gool del Barça!
75' (4-1) | ¡¡Otro gol del Barça!! ¡Marca ahora Rashford! El futbolista inglés recibió dentro del área y aprovechó la escasa presión de los griegos para armar su pierna derecha y tirar al palo del portero. Todo visto para sentencia.
-
Barça - Olympiacos, en directo | A punto de marcar Lamine
73' (3-1) | En superioridad numérica y con el marcador a favor, el Barça ya busca el cuarto para ampliar la diferencia de goles en el marcador. Lamine tuvo una buena oportunidad dentro del área, pero se encontró con una gran parada del portero del Olympiacos. Parece estar ya todo visto para sentencia.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡¡Goool de Lamine!!
68' (3-1) | ¡¡Goool del Barça!! ¡Marca Lamine! Define el delantero con mucha facilidad por el centro engañando al portero. Mata el partido el Barcelona.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Penalti para el Barça!
67' (2-1) | ¡Pita penalti para el Barça en otra acción muy muy discutida! Mendilibar se vuelve loco en la banda. Podrá matar el partido el equipo culé.
-
Barça - Olympiacos, en directo | Pide penalti Rashford
65' (2-1) | Pide penalti ahora el Barça por una caída de Rashford en el área. El delantero se dejó caer mientras que el guardameta se lanzó al suelo a por el balón. Parecía que la acción no revestía mucha gravedad, pero el colegiado se va al monitor.
-
Barça - Olympiacos, en directo | Mucha polémica con la expulsión
62' (2-1) | Se sigue quejando amargamente Mendilibar desde la banda por la expulsión de su jugador. Al ser segunda tarjeta amarilla, la acción no se puede revisar en el VAR pese a que el técnico lo pedía insistentemente.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Roja para el Olympiacos!
57' (2-1) | ¡Tarjeta roja para Hezze! Segunda cartulina amarilla para el jugador del Olympiacos, así que los griegos se quedarán con uno menos durante más de media hora de juego. Le agarró Casadó y soltó mínimamente el brazo el jugador del Olympiacos, pero la acción parece mucho menos de lo que es como para expulsarle.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Goool del Olympiacos!
54' (1-0) | ¡Gool del Olympiacos! ¡Ahora sí desde el punto de penalti vuelve a marcar El Kaabi! Ajustó mucho el palo, tanto que el esférico tocó en la madera antes de entrar en la portería. Reduce distancias el Olympiacos y se abre un nuevo partido.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Hay penalti y no hay gol!
52' (2-0) | ¡Vaya giro de los acontecimientos! No sube el gol al marcador pero sí que hay penalti previo por mano de Eric García. El colegiado señala la acción anterior, así que no sube el tanto y sí que tratará de reducir diferencias el Olympiacos desde los 11 metros.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Gool del Olympiacos!
¡¡Goool del Olympiacos!! ¡Marca El Kaabi de cabeza! Buen centro de Podence desde el costado derecho y gran remate de cabeza de El Kaabi ante la relajación de la defensa culé. Ojo que van a revisar un posible penalti anterior a favor del propio Olympiacos.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡La tuvo Fermín!
48' (2-0) | ¡Otra vez más Fermín! Rozó el hat-trick el centrocampista del Barça con un remate de cabeza después de un buen centro de Lamine Yamal desde la banda derecha.
-
Barça - Olympiacos, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (2-0) | ¡Ya está en juego la segunda mitad en Montjuïc! El Olympiacos pone el balón en juego. Mendilibar ha introducido además un cambio. Se ha ido Gelson y ha dejado su lugar a Mouzakitis.