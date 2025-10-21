Las claves del Arsenal 4-0 Atlético de Madrid:
- El Atlético de Madrid vuelve a mostrar sus costuras en Champions y se diluye en una goleada ante el Arsenal
-
-
Arsenal - Atlético de Madrid | Segunda derrota del Atleti
El Atlético de Madrid sumó su segunda derrota en la Champions League. Es el segundo tropiezo ante uno de los 'cocos' de la competición, primero ante el Liverpool y ahora ante el Arsenal.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+3' (4-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Final del partido en el Emirates Stadium. Goleada del Arsenal ante un Atlético de Madrid que naufragó en la segunda parte.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |Tres minutos de añadido
90' (4-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque se han añadido tres minutos más.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |Los rojiblancos intentan maquillar el marcador
86' (4-0) Saque de esquina para el Atlético. Saliba tapó el disparo de Gallagher. No pueden los rojiblancos perforar la portería de David Raya.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡A punto de marcar Gallagher!!
84' (4-0) La jugada estaba invalidada pero el paradón que le ha hecho David Raya a Gallagher es descomunal. Aprieta con orgullo el Atlético de Madrid aunque el partido está visto para sentencia.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |Primer tiro a puerta de los rojiblancos
77' (4-0) A falta de trece minutos para el final del partido, Almada ha protagonizado el primer tiro a puerta del partido. No obstante, fue un balón fácil para Raya.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |Duro castigo para los rojiblancos
73' (4-0) En algo menos de un cuarto de hora el Atlético de Madrid ha encajado cuatro goles de golpe y en los 73 minutos disputados hasta el momento aún no ha tirado entre los tres palos.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡¡El segundo de Gyökeres!!!
70' (4-0) ¡¡Marca el Arsenal el cuarto gol del partido!! Córnero botado por Rice al segundo palo, aparece Magalhaes en el segundo palo para que Gyökeres remate en boca de gol. Se acabó el partido en el Emirates.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡Gyökeres hace el tercer gol del partido!!
67' (3-0) ¡¡Sentencia el partido el Arsenal en once minutos!! Remate de Eze que acaba en un rechace en botas de Gyökeres, justo en el área pequeña, sacándose un remate que termina colándose en la portería rojiblanca. Tremendo asedio gunner.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡¡Goooolaaazooo de Martinelli!!!
64' (2-0) ¡¡¡Qué golazo acaba de marcar Gabriel Martinelli!!! Recibió Lewis-Skelly en su propio campo y ningún jugador del Atlético de Madrid le interrumpió su conducción El lateral se plantó en la frontal del área y abrió para Martinelli quien, con un gran remate con rosca, batió a Oblak.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡La ha tenido Hanckoo!!
62' (1-0) ¡¡Qué ocasión ha tenido Hancko para marcar el empate!! Centro al área de Marcos Llorente que cabeceó el defensa rojiblanco, pero su remate se marchó desviado por poco. Ha reaccionado bien el Atlético de Madrid al gol.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡La ha tenido Giuliano Simeone!
58' (1-0) Qué balón filtró Julián Alvarez para su compatriota, pero su disparo a portería lo desvió de forma crucial Gabriel. Lo celebró el brasileño como el gol.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡Gooool de Magalhaes!!
57' (1-0) ¡¡Gooool del Arsenal!! Qué centro envenenado metió Declan Rice donde no podía llegar Oblak y Magalhaes se adelantó a Nico González para cabecear el balón al fondo de la red. Se adelanta el Arsenal en el Emirates.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |Providencial Oblak
53' (0-0) Filtró Zubimendi para la internada en el área del sueco, pero su remate metiendo la puntera de la bota lo bloqueó un gran Oblak que salió para achicar espacios.
-
Arsenal - Atlético de Madrid | ¡¡Al larguero Julián Álvarez!!
49' (0-0) La presión asfixiante del Atlético de Madrid está surgiendo efecto y en un robo Julián Álvarez ha tenido el primero. El argentino se sacó un derechazo, pero su disparo se estrelló en la madera.
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡Coomienza la segunda parte en el Emirates!!
46' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en esta segunda parte!! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
-
-
Arsenal - Atlético de Madrid |¡¡Descanso en el Emirates Stadium!!
45'+1' (0-0) Con esa acción se termina la primera parte. Jugadores a vestuarios en el Emirates, se mantiene el 0-0.