El Real Madrid va a llegar al Clásico liderando la clasificación de La Liga después de hacer los deberes ante el Getafe en el Coliseum. No fue el mejor partido del equipo de Xabi Alonso, pero volvió a emerger la figura de Kylian Mbappé para darle la victoria a su equipo.

Mbappé celebra el gol marcado ante el Getafe. Reuters