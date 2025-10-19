Las claves del Getafe 0-1 Real Madrid:
- Mbappé rescata al Real Madrid ante un Getafe que acabó con 9 y mantiene el liderato de La Liga antes del Clásico
Getafe - Real Madrid, en directo |La crónica del partido
El Real Madrid va a llegar al Clásico liderando la clasificación de La Liga después de hacer los deberes ante el Getafe en el Coliseum. No fue el mejor partido del equipo de Xabi Alonso, pero volvió a emerger la figura de Kylian Mbappé para darle la victoria a su equipo.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+8' (0-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria del Real Madrid en el Coliseum ante un Getafe que terminó con 9 tras las expulsiones de Nyom y Álex Sancris y que aun así pudo haber empatado en la última ocasión del partido.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Ha evitado Courtois el empate!!
90'+5' (0-1) Qué buen centro le puso Diego Rico a Coba para que rematara al borde del área pequeña, pero salió de su portería Courtois y con la rodilla evitó el gol del empate. Una parada que mantiene los tres puntos.
Getafe - Real Madrid, en directo |Se gusta el conjunto blanco
90'+3' (0-1) El Real Madrid está dejando pasar los minutos controlando el balón y embotellando al Getafe en su propio campo.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Siete minutos de añadido!!
90' (0-1) El cuarto árbitro muestra el cartelón con siete minutos más de prolongación tras las expulsaciones de Nyom y Álex Sancris.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡El Getafe se queda con 9!!
84' (0-1) ¡¡Se queda con nueve el Getafe tras la expulsión de Álex Sancris!! Le dejó la patada a Vinicius y el colegiado le mostró la segunda amarilla.
Getafe - Real Madrid, en directo |Evita Soria el gol de Bellingham
82' (0-1) Disparo del inglés desde la frontal del área que bloca el portero del Getafe en dos tiempos.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡¡Gooooool de Mbappé!!!
79' (0-0) ¡¡¡Gooool de Kylian Mbappé!!! Qué pase le metió Arda Güler al francés, quien controló de maravilla y le ganó la partida a David Soria por primera vez en el partido. Se adelanta el Real Madrid en el Coliseum.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Tarjeta roja para Nyom!!
76' (0-0) Apenas ha durado un minuto y medio el jugador del Getafe sobre el terreno de juego. Nyom había entrado por Femenía -que estaba amonestado- y ahora ha visto la roja por sacar el brazo sin balón ante Vinicius.
Getafe - Real Madrid, en directo |Amarilla para Sancris
73' (0-0) Otro jugador del Getafe que ve la tarjeta amarilla. En esta ocasión fue Álex Sancris por un claro agarrón cuando Carreras se iba en velocidad por el costado.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Fueraaa Mbappé!!
72' (0-0) ¡¡Ha evitado Militao el gol de Mbappé!! Falta en la frontal del área que ejecuta el francés, muy parecida a la de la final de la Copa del Rey ante el Barça, no obstante el balón golpeó en Militao y se marchó por línea de fondo.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡¡Fuera Mbappé!!!
65' (0-0) Parecía estar desaparecido en esta segunda parte pero cuando le llegó el balón metió el miedo en el cuerpo a la afición azulona. No obstante, su disparo no encontró portería.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Entra Arda Güler!!
63' (0-0) Introduce un nuevo cambio Xabi Alonso: se ha ido Camavinga y ha entrado Arda Güler.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Salva Duarte el gol de Tchouaméni!!
60' (0-0) Botó Rodrygo una falta lateral que se fue envenenando y cuando Tchouaméni ya se lamía los labios para rematar de cabeza y abrir el marcador, apareció Duarte para evitar que el francés cabeceara.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡¡La ha tenido Bellingham!!!
54' (0-0) No se entendió la zaga azulona con David Soria y con el balón muerto apareció el inglés, aunque con una mano providencial desbarató la ocasión el portero del Getafe.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Fueraaa Lisoo!!
52' (0-0) Vaya disparo se sacó de la manga el jugador del Getafe, un remate con mucha potencia que no encontró portería. Poco a poco va amenazando el equipo azulón con el gol.
Getafe - Real Madrid, en directo |Amarilla para Domingos Duarte
48' (0-0) El defensa portugués del Getafe ve la primera tarjeta del partido por hacerle una entrada a Bellingham en tres cuartos de campo.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Empieza la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Comienza la segunda parte en el Coliseum!! Hay un cambio en el Real Madrid: se ha ido Alaba y en su lugar ha entrado Asencio.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Paradón de David Soria y descanso!!
45'+1' (0-0) Falta peligrosa ejecutada por Alaba quien trató de sorprender a David Soria que estuvo a punto de pasarse de frenada. No obstante, evitó el gol el portero del Getafe con una gran intervención.