La oferta histórica y millonaria que prepara el PSG para Lamine Yamal: "Lo necesitamos cueste lo que cueste"

El Paris Saint-Germain no se rinde en su intento por fichar a Lamine Yamal. Desde Francia llegan informaciones que apuntan a que el vigente campeón de Europa, respaldado por el fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), prepara una nueva ofensiva para hacerse con la joya del FC Barcelona. Según el periodista Romain Molina, el club parisino estaría dispuesto a pagar una cifra histórica con tal de incorporar al joven talento: “Lo necesitamos cueste lo que cueste”.

El PSG busca su nueva estrella tras la salida de Mbappé

En Doha consideran que el equipo, pese a su dominio en Francia y a haber conquistado finalmente la Champions League, todavía carece de una figura capaz de liderar su proyecto global. La marcha de Kylian Mbappé dejó un vacío tanto en lo deportivo como en lo comercial, y ni Ousmane Dembélé ni Vitinha —por brillantes que sean— tienen el tirón mediático que garantice la venta masiva de camisetas o la generación de ingresos a gran escala.

Por ese motivo, Lamine Yamal se ha convertido en el objetivo número uno del PSG. En el club creen que el extremo del FC Barcelona es la pieza que falta para construir un ciclo de dominio europeo a largo plazo. El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, estaría implicado personalmente en las negociaciones, mientras que desde Qatar aseguran que el dinero no será un obstáculo.

Las fuentes citadas por Molina sostienen que el fondo QIA considera al futbolista español como la futura “joya de la corona” de su proyecto. De hecho, la insistencia del club llega después de que Joan Laporta rechazara una oferta de 200 millones de euros el año pasado. Ahora, las nuevas propuestas podrían alcanzar cifras sin precedentes, estimadas entre 300 y 400 millones de euros.

Los privilegios de Lamine Yamal en el FC Barcelona

El periodista Romain Molina también ha revelado detalles sobre los privilegios que el jugador y su entorno habrían solicitado al FC Barcelona tras su última renovación. Entre ellos destacan el uso de jets privados, sesiones fotográficas exclusivas y ciertas concesiones personales que el club habría aceptado con tal de mantener la relación en calma.

El conjunto azulgrana es consciente de que tiene entre manos una de las mayores promesas del fútbol mundial y sabe que su nombre suena con fuerza tanto en Europa como en Arabia Saudí. Esa presión exterior hace que el Barça proteja a su perla a toda costa, aunque el PSG sigue muy atento a cualquier movimiento.

De concretarse una operación de 400 millones de euros, el traspaso de Lamine Yamal pulverizaría todos los récords del mercado, superando incluso los 222 millones que el propio PSG pagó por Neymar en 2017. Una cifra colosal que reflejaría hasta qué punto el club parisino está dispuesto a todo por asegurarse el talento más prometedor del fútbol europeo.