El Real Madrid, que en su única salida en la Euroliga durante la presente campaña cayó en la pista del Virtus Bolonia italiano, intentará estrenar su casillero de victorias a domicilio en la competición ante un Estrella Roja que recientemente ha realizado cambio en el banquillo, anunciando la llegada de Sasa Obradovic.



Con él, los de Belgrado fueron capaces de superar a un Zalgiris de Kaunas, que hasta ese momento estaba invicto, y buscarán repetir el triunfo contra el conjunto blanco, que viene de ganar como anfitrión al otro equipo de la capital serbia, el Partizán, en un duelo en el que ofreció una gran imagen en algunos tramos.



Los de Sergio Scariolo afrontan el choque con el base francés Theo Maledon recuperado, hasta el punto de que el miércoles disputó catorce minutos, y la duda del alero Alberto Abalde por molestias físicas. Quien sí estará es el pívot caboverdiano Walter Tavares, que cree que les espera "un ambiente muy difícil"