El Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv disputarán este miércoles en el Roig Arena un duelo para permanecer en la zona noble de la Euroliga que se disputará a puerta cerrada "ante el riesgo existente" señaló el club, que finalmente ha asumido las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno.



Tras las protestas por la política de Israel con Palestina que impidieron acabar algunas etapas de La Vuelta en septiembre por la presencia de un equipo israelí y ante la convocatoria de concentraciones para este miércoles frente al Roig Arena con el lema 'Bàsquet sí, Genocidi no', el club llevaba semanas de conversaciones con la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad.



El Valencia dijo este martes en un comunicado haber "apurado todas las opciones" para que al menos sus abonados pudieran asistir al partido. "El club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que se dispute a puerta cerrada", señaló la entidad en su nota.