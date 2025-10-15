El Real Madrid recibe este miércoles en la Euroliga al Partizán de Belgrado en el Movistar Arena, en el que se siente cómodo y espera retomar la senda de la victorias tras el tropiezo liguero vivido en la pista del Baskonia el pasado fin de semana.



El cuadro serbio, al que aún se le recuerda por la eliminatoria de 'playoffs' de hace tres temporadas en la que el conjunto blanco logró remontar un 0-2 adverso tras los dos primeros encuentros disputados en Madrid, en nada se parece a aquel.



De hecho, el único superviviente es el técnico Zeljko Obradovic, nueve veces campeón de Europa y "un grandísimo entrenador que tiene una gran capacidad de acoplarse a los jugadores a disposición presentando caras diferentes", en palabras de Sergio Scariolo, su homólogo en el Real Madrid y el mejor seleccionador español de la historia.