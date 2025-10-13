Así se transforma el estadio del Tottenham para la NFL: la antesala del gran cambio del Bernabéu en noviembre

El Tottenham Hotspur Stadium ha vuelto a vestirse de americano para recibir los partidos Denver Broncos vs New York Jets, este domingo, y el Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings, el pasado día 5 de noviembre, en el marco de la serie internacional de la NFL.

Este evento no es un simple partido de fútbol americano: se trata de un desafío logístico, arquitectónico y operativo que vuelve a mostrar cómo un recinto pensado para el fútbol se metamorfosea en escenario para uno de los espectáculos deportivos más exigentes del planeta.

Y ese experimento -repetido ya varias veces en Londres- funciona como un ejemplo para el que se avecina: el estreno del Bernabéu como estadio de la NFL en noviembre de 2025, con el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Transformación radical

El Tottenham Hotspur Stadium fue diseñado con la NFL en mente desde su construcción, lo que le otorga ventajas únicas frente a otros estadios británicos.

Cuenta con un césped retráctil que puede moverse por debajo de una grada para dar paso a una superficie de juego artificial adecuada para el fútbol americano.

Se retiran unas 100 localidades para crear un túnel especial por donde saldrán los jugadores estadounidenses.

El césped natural se repliega en tres inmensas bandejas y se almacena bajo la grada sur, dejando paso a la losa sobre la que se instala la superficie artificial.

Se instalan nuevas señalizaciones, ambientación NFL (colores, logos, merchandising), cartelería exterior e incluso se modifica la rotulación de calles próximas al estadio.

El césped retráctil del estadio del Tottenham

Se habilitan dos vestuarios específicos para equipos de la NFL, con equipamiento completo (hidroterapia, salas de tratamiento, bicicletas de recuperación,...).

Las zonas de restauración, los puntos de ventas y la logística de accesos se adaptan para soportar una asistencia masiva con horarios diferentes y requisitos de espectáculos.

Se refuerzan los controles de seguridad: los asistentes deben cumplir reglas estrictas de objetos permitidos, y los dispositivos de inspección se intensifican ampliamente.

Este montaje no es solo simbólico: es estructural. No se trata de "disfrazar" el estadio, sino de transformarlo en un recinto funcional para el deporte americano.

La imagen, los colores y la atmósfera de los Spurs han desaparecido. Ahora, es el hogar de la NFL… el mayor cambio es el terreno de juego.

El Tottenham ha consolidado un modelo repetible, eficiente y preparado para acoger dos partidos de NFL al año como mínimo.

Un ejemplo para el Bernabéu

Cuando el Santiago Bernabéu reciba su primer partido de la NFL, no será un estreno improvisado. El Real Madrid ha dedicado meses a la planificación y modificaciones estructurales.

Se han reformado los primeros anillos del estadio para adaptarse a las franjas de visibilidad del juego americano, diferente del fútbol habitual.

Los vestuarios serán adaptados para el plantel y staff ampliado de un equipo de NFL (que incluye entrenadores, fisioterapeutas, equipo médico, etc.).

El hipogeo del Santiago Bernabéu abierto Madrid1902rmcf

Además, se llevarán a cabo refuerzos en los sistemas de iluminación, media tecnología y pantallas para soportar la exigencia televisiva internacional.

El Bernabéu ya cuenta con un césped retráctil que puede moverse hacia un almacén subterráneo, permitiendo liberar el nivel inferior para instalar la superficie sintética necesaria para el partido de la NFL.

La cita del Santiago Bernabéu será el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 15:30 horas, aprovechando el parón de selecciones para que la NFL pueda disponer sin problemas del estadio.

Los equipos que se enfrentarán serán los Miami Dolphins y los Washington Commanders, en un partido que corresponde a la semana 11 de la temporada regular.

La NFL más internacional

Esta temporada, la NFL ya ha completado cuatro de los ocho partidos internacionales de su calendario más ambicioso hasta la fecha.

En esta temporada, la liga estadounidense ha expandido su presencia global con partidos oficiales en cinco países diferentes, consolidando su estrategia internacional.

El calendario arrancó el 5 de septiembre en Sao Paulo (Brasil) con el duelo entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, el primero en la historia de la NFL en Sudamérica.

Luego, el 28 de septiembre, Dublín (Irlanda) acogió su primer encuentro de temporada regular entre Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers en el legendario Croke Park.

Ya en octubre, la acción se trasladó a Londres, la sede europea más consolidada para la NFL. El 5 de octubre, el Tottenham Hotspur Stadium recibió a los Cleveland Browns y Minnesota Vikings, y este fin de semana (12 de octubre) se ha disputado el New York Jets vs. Denver Broncos en el mismo recinto.

La capital británica todavía acogerá un tercer partido más, el 19 de octubre, cuando los Jacksonville Jaguars se enfrenten a los Los Angeles Rams en el Wembley Stadium, manteniendo a Londres como el gran bastión europeo de la liga con tres encuentros en total.

El calendario internacional continuará en noviembre con tres citas inéditas para nuevos destinos:

- 9 de noviembre: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons en Berlín (Alemania), en el Olympiastadion.

- 16 de noviembre: Miami Dolphins vs. Washington Commanders en Madrid, en el Santiago Bernabéu.

En total, la NFL 2025 cuenta con ocho partidos internacionales en cinco países (Brasil, Irlanda, Reino Unido, Alemania y España), lo que la convierte en la temporada más global de la historia de la liga.

Londres sigue siendo el epicentro europeo, mientras que Madrid, Dublín y Berlín se estrenan como anfitrionas, confirmando la clara apuesta de la NFL por llevar el fútbol americano a nuevos públicos en todo el mundo.