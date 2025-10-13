Robert Sánchez, portero del Chelsea, y su millonario garaje: Lamborghini de 600.000 €, Porsche y un BMW de los 80'

Robert Sánchez, con varios de los coches de su colección

El fútbol mundial está lleno de jugadores que presumen de garajes espectaculares, con Ferraris, Lamborghinis y Mercedes de diseño agresivo.

Sin embargo, Robert Sánchez, portero del Chelsea, ha logrado destacar entre los grandes coleccionistas de la Premier League con una selección de vehículos que combina lujo, nostalgia y un toque personal que lo diferencia del resto.

El guardameta internacional español no solo tiene buen gusto bajo los palos, sino también al volante y presume de tener una colección única.

En los últimos meses, medios como The Sun han seguido la pista de esta colección gracias a cientos de publicaciones de aficionados que se sorprendían por el garaje, valorado en más de 1 millón de euros, en el que se mezclan modelos de altísima gama con clásicos únicos.

Un clásico de los 80'

Todo comenzó cuando un vídeo de Sánchez se hizo viral entre los usuarios de redes sociales en Reino Unido.

En él se le veía detenerse a firmar autógrafos a los aficionados a la salida del centro de entrenamiento del Chelsea, pero no fue su gesto lo que captó las miradas.

Robert Sánchez iba al volante de un BMW E30 325i de 1988, completamente restaurado y con una estética negra y discreta.

Robert Sánchez, en su BMW E30 325i de 1988 firmando autógrafos

En una era en la que los jugadores llegan a entrenar en Tesla o Lamborghini, Sánchez sorprendió con un coche de más de tres décadas, símbolo de la elegancia y la deportividad clásica alemana.

Este modelo, con motor de 2,5 litros, tiene hoy un valor medio de 88.000 euros, aunque el del portero parece superar esa cifra gracias a su impecable estado y personalización.

Su elección no es casual. El BMW E30 se ha convertido en un icono de culto entre músicos y celebridades.

Travis Scott o el fallecido Paul Walker fueron algunos de sus conductores más famosos. Ahora, Sánchez se une a ese selecto grupo, aportando un toque futbolístico a una máquina legendaria.

La joya japonesa

Pero si el BMW representa la nostalgia, el Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec es pura adrenalina para los amantes del motor.

Este modelo, inmortalizado en la saga Fast & Furious, fue una de las compras más comentadas del guardameta.

En mayo de este año, la empresa Harlow-Jap-Autos reveló en sus redes sociales que había vendido "una unidad de 700 caballos de potencia a Robert Sánchez".

Robert Sánchez, en su garaje Facebook/Harlow-Jap-Autos (HJA)

En el post, además, los responsables destacaban un detalle que sorprendió a los aficionados: "Lo que más nos gustó fue ver a Robert trabajar personalmente en el coche. ¡Un auténtico apasionado del motor!".

El Skyline del portero es una auténtica obra de ingeniería. Está equipado con bloque N1, kit HKS 2.8L, doble turbo GT3RS y transmisión secuencial OS Giken.

Se trata de una preparación de alto rendimiento que lo convierte en una máquina de competición legal para carretera.

Su valor ronda los 100.000 euros, aunque con ese nivel de modificación podría superar los 150.000 euros fácilmente.

Porsche 911

Otra de las piezas más admiradas del garaje de Sánchez es un Porsche 911 GT3 RS de 2024, en color verde lima y con un gigantesco alerón trasero.

Este deportivo, con un precio base de 192.000 euros, es uno de los modelos más refinados y potentes de la marca alemana.

El guardameta no oculta su devoción por Porsche. Fue visto participando en una reunión de entusiastas de la marca en The Fairmile (Cobham, Reino Unido), donde mostró su vehículo ante decenas de aficionados.

Su elección refuerza la imagen de un jugador que no se limita al lujo superficial, sino que disfruta de la mecánica, el diseño y la historia detrás de cada coche.

Lamborghini Urus

A pesar de su gusto por los clásicos y los deportivos de culto, Sánchez también tiene su lado más convencional.

Entre sus vehículos se encuentra un Lamborghini Urus Mansory, una versión modificada del SUV italiano que combina potencia y elegancia con un diseño más agresivo.

El modelo, que el portero se llevó de Brighton a Londres tras fichar por el Chelsea, puede alcanzar los 600.000 euros en su versión más exclusiva.

Mansory, especialista en personalizaciones de lujo, dota al Urus de una carrocería más ancha, materiales de fibra de carbono y un rendimiento superior al de fábrica.

Alma de mecánico

A diferencia de otros futbolistas que delegan el mantenimiento en expertos, la prensa inglesa asegura que Robert Sánchez disfruta participando en el proceso de mejora de sus vehículos.

Las imágenes publicadas por los talleres con los que trabaja lo muestran ensuciándose las manos, ajustando piezas y aprendiendo sobre cada detalle técnico.

Con un salario semanal estimado en 60.000 libras (unos 70.000 euros), el portero tiene margen para invertir en su afición sin perder la cabeza.

Pero su garaje va más allá de la ostentación: refleja una personalidad tranquila, apasionada y con un gusto muy definido por el motor y la autenticidad.