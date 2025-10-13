Antonio Romero no se corta y estalla por un fichaje fallido del Real Madrid: "Es inexplicable que llegaran tarde por 60 kilos"

El último mercado de fichajes del Real Madrid dejó varios nombres propios. Llegaron jugadores como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold o Franco Mastantuono.

Sin embargo, hubo un fichaje que se escapó y que hoy sigue generando debate: el de Martín Zubimendi.

Durante la reciente victoria de España ante Georgia, en un debate de la Cadena SER, la conversación giró en torno al centrocampista vasco y al papel del Real Madrid en su frustrado fichaje.

Una pieza necesaria

Todo comenzó cuando Pablo Alfaro comentó el perfil de Mikel Oyarzabal, trazando un paralelismo con el de Zubimendi.

"A nivel futbolístico y numérico es TOP. Si habláramos con un experto en marketing, nos diría que su marca personal no es muy potente. No lleva tatuajes, no lleva pendientes, no juega en un club top, eso hace que se diluya", explicó el exjugador.

Sus palabras sirvieron de punto de partida para que Antonio Romero cargara con fuerza contra la dirección del Real Madrid.

El periodista fue tajante: "Zubimendi es perfil Oyarzabal, pero ahora ha ido a la Premier y la está reventando. Es inexplicable que el Real Madrid por 60 kilos llegara tarde a por Zubimendi".

Con esa frase, Romero expresó la frustración que muchos comparten por haber dejado escapar a un futbolista que, según varias voces, era una petición directa del entrenador.

Tomás Roncero, también presente en la tertulia, reforzó esa idea con un comentario aún más crítico con la directiva: "Peor, lo pidió el entrenador y le dijeron que no".

Finalmente, el jugador vasco recaló en el Arsenal por 70 millones de euros, donde en pocos meses se ha consolidado como un pilar esencial en el esquema de Mikel Arteta.

En la selección española, además, ha asumido protagonismo ante la ausencia de Rodri, mostrando el nivel que muchos esperaban ver vestido de blanco.

El Madrid, por ahora, mantiene el pulso competitivo, pero algunos de sus tropiezos recientes (como en el derbi) han reavivado el debate sobre si la plantilla echa en falta un perfil como el de Zubimendi.