Las claves del España - Georgia:
- El parón de selecciones tiene en vilo a Real Madrid y Barça antes del Clásico: tras Huijsen y Olmo, Mbappé corre también riesgo
- Luis de la Fuente zanja el 'Caso Lamine': "No hay conflicto ni con Flick ni con el Barça"
- Luis de la Fuente recalcula su estrategia de "riesgo cero": Lamine, Huijsen y la mirada puesta en El Clásico
-
España - Georgia, en directo |Hay cambios en el partido
70' (2-0) Triple cambio de Georgia: se van Kvaratskhelia, Mikautadze, y Kiteishvili y entran Gagnidze, Kvernadze y Davitashvili.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Goooolaaaazooo de Oyarzabal!!
63' (2-0) ¡¡Gooooool de España!! Vaya golazo de falta directa acaba de marcar Mikel Oyarzabal. Un potente disparo por el lado de Mamardashvili que no pudo hacer nada debido a los jugadores que tenía delante. Respira algo más aliviado Luis de la Fuente.
-
España - Georgia, en directo |Defiende con todo la selección georgiana
60' (1-0) Insiste una y otra vez España en busca del segundo, pero el gol se resiste. No obstante, no están sufriendo los de Luis de la Fuente en defensa ante una inofensiva selección de Georgia que está basando su partido en defender para así llegar con opciones al final del partido.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Dos palos evitan el segundo de la Selección!!
53' (1-0) Primero en un zurdazo de Pedro Porro desde fuera del área, que estuvo muy cerca de ser un auténtico golazo. Luego, Oyarzabal en el rechace de esa misma acción.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Ocasión para Ferran Torres!!
49' (1-0) Pase a la espalda de la zaga de Georgia que conecta con el desmarque del '11' de España, que se zafa de Mamardashvili en su salida, pero su disparo algo forzado se fue al lateral de la red.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Ha tenido el segundo Oyarzabal!!
47' (1-0) ¡¡No quiere entrar el balón!! Tremendo el control que le salió al delantero de España tras un pase atrás de Pedro Porro, superando a su marca, pero su disparo en el mano a mano lo repelió Mamardashvili.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-0) La selección española ha puesto el balón en juego en esta segunda mitad. No hay cambios en ninguno de los dos equipos tras la reanudación.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+3' (1-0) ¡¡Se acabó la primera parte!! No hay tiempo para más en el Martínez Valero. Gana la Selección al descanso con el solitario gol de Yéremy Pino.
-
España - Georgia, en directo |Ocasión para Oyarzabal
45'+1' (1-0) Potente zurdazo del delantero de España tras recibir un balón en el segundo palo, pero le salió centrado, repelido por Mamardashvili.
-
España - Georgia, en directo |Tres minutos de añadido
45' (1-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque añade el cuarto árbitro tres minutos más de prolongación.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Ha vuelto a perdonar Mikel Merino!!
44' (1-0) ¡¡Fueraaa el remate de Mikel Merino!! Exquisita jugada al primer toque de España, con Pedro Porro poniendo el pase filtrado raso para Oyarzabal, que la dejó de tacón para Mikel Merino, pero su disparo a la media vuelta se fue rozando el larguero.
-
España - Georgia, en directo |Muy rápido Unai Simón
40' (1-0) Peligroso envío filtrado por Dvali a la espalda de la zaga española, buscando el desmarque de Mikautadze, pero apareció atento el capitán de España.
-
España - Georgia, en directo |Ocasión clarísima para Mikel Merino
35' (1-0) Está perdonando mucho la Selección. Nuevo centro de un Pedro Porro que está siendo muy protagonista en la banda derecha, entró desde segunda línea Mikel Merino completamente solo, pero su remate no lo pudo dirigir entre los tres palos.
-
España - Georgia, en directo |¡¡A punto de marcar Pedro Porro!!
32' (1-0) El lateral de España volvió a animarse con el envío, aunque tenía más a pinta de tiro esta vez, topándose con la buena reacción de Mamardashvili.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Ferran Torres falla el penalti!!
29' (1-0) ¡¡Ha parado Mamardashvili el penalti!! El portero georgiano le adivinó las intenciones al delantero de la Selección, quien optó por tirarlo a la derecha del portero a media altura. Oportunidad perdida para España.
-
España - Georgia, en directo |¡¡Penalti a favor de la Selección!!
28' (1-0) Salió fuera de su portería Mamardashvili y arrolló a Ferran Torres, quien parecía que le había ido ligeramente el control. No lo dudó el colegiado y señaló la pena máxima.
-
España - Georgia, en directo |¡¡¡Gooooool de Yéremy Pino!!!
24' (1-0) ¡¡Se adelanta la selección española en el partido!! Vaya pase le metió Pedri a Le Normand, quien le deja el balón en el corazón del área pequeña a Yéremy Pino para marcar el primer gol del encuentro. Qué buena jugada de España.
-
España - Georgia, en directo |¡¡La ha tenido Oyarzabal!!
18' (0-0) ¡¡Qué ocasión ha tenido la Selección!! Magnífica acción ensayada del córner, sacado en corto, con Zubimendi filtrando un pase a la espalda para Yeremy Pino, el cual conectó de primeras un buen centro al segundo palo, pero el cabezazo de Oyarzabal se fue rozando el larguero.
-
España - Georgia, en directo |El tiro de Zubimendi se marcha fuera
14' (0-0) Jugada ensayada de la Selección en un nuevo saque de esquina que termina con el disparo de Martín Zubimendi desde la frontal del área, aunque el balón se marchó muy desviado.
-
España - Georgia, en directo |Amarilla para Pedro Porro
11' (0-0) La primera tarjeta del partido es para el lateral español por un derribo sobre Kvaratskhelia.