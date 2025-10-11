Las claves del España 2-0 Georgia:
- España muestra su dominio ante Georgia para afianzar el liderato del grupo y encarrilar la clasificación al Mundial
España - Georgia, en directo |La crónica del partido
España ha dado un paso que puede ser casi definitivo en sus aspiraciones por clasificarse al Mundial tras imponerse a Georgia y seguir así con el pleno de victorias. El dominio sobre el equipo de Willy Sagnol fue abismal, a quien no dieron opción durante el partido.
España - Georgia, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+3' (2-0) ¡¡No hay tiempo para más en el Martínez Valero!! Victoria cómoda para España, aunque el marcador ha reflejado un resultado corto a tenor de las ocasiones que tuvo el combinado nacional.
España - Georgia, en directo |Tres minutos de añadido
90' (2-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando tres minutos más de prolongación.
España - Georgia, en directo |Baja el ritmo del partido
85' (2-0) Desde el segundo gol de España, el volumen de ocasiones ha bajado muchísimo. Eso sí, el balón sigue siendo de los de Luis de la Fuente ante una Georgia entregada.
España - Georgia, en directo |La Selección duerme el partido
81' (2-0) El partido parece estar visto para sentencia. Georgia no está poniendo en apuros a España y, de hecho, el 3-0 parece estar más cerca en llegar que el 2-1.
España - Georgia, en directo |Mueve el banquillo Luis de la Fuente
74' (2-0) Luis de la Fuente también mueve el banquillo con un doble cambio: se marchan Pedri y Pedro Porro, entran Marcos Llorente y Pablo Barrios.
España - Georgia, en directo |Hay cambios en el partido
70' (2-0) Triple cambio de Georgia: se van Kvaratskhelia, Mikautadze, y Kiteishvili y entran Gagnidze, Kvernadze y Davitashvili.
España - Georgia, en directo |¡¡Goooolaaaazooo de Oyarzabal!!
63' (2-0) ¡¡Gooooool de España!! Vaya golazo de falta directa acaba de marcar Mikel Oyarzabal. Un potente disparo por el lado de Mamardashvili que no pudo hacer nada debido a los jugadores que tenía delante. Respira algo más aliviado Luis de la Fuente.
España - Georgia, en directo |Defiende con todo la selección georgiana
60' (1-0) Insiste una y otra vez España en busca del segundo, pero el gol se resiste. No obstante, no están sufriendo los de Luis de la Fuente en defensa ante una inofensiva selección de Georgia que está basando su partido en defender para así llegar con opciones al final del partido.
España - Georgia, en directo |¡¡Dos palos evitan el segundo de la Selección!!
53' (1-0) Primero en un zurdazo de Pedro Porro desde fuera del área, que estuvo muy cerca de ser un auténtico golazo. Luego, Oyarzabal en el rechace de esa misma acción.
España - Georgia, en directo |¡¡Ocasión para Ferran Torres!!
49' (1-0) Pase a la espalda de la zaga de Georgia que conecta con el desmarque del '11' de España, que se zafa de Mamardashvili en su salida, pero su disparo algo forzado se fue al lateral de la red.
España - Georgia, en directo |¡¡Ha tenido el segundo Oyarzabal!!
47' (1-0) ¡¡No quiere entrar el balón!! Tremendo el control que le salió al delantero de España tras un pase atrás de Pedro Porro, superando a su marca, pero su disparo en el mano a mano lo repelió Mamardashvili.
España - Georgia, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-0) La selección española ha puesto el balón en juego en esta segunda mitad. No hay cambios en ninguno de los dos equipos tras la reanudación.
España - Georgia, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+3' (1-0) ¡¡Se acabó la primera parte!! No hay tiempo para más en el Martínez Valero. Gana la Selección al descanso con el solitario gol de Yéremy Pino.
España - Georgia, en directo |Ocasión para Oyarzabal
45'+1' (1-0) Potente zurdazo del delantero de España tras recibir un balón en el segundo palo, pero le salió centrado, repelido por Mamardashvili.
España - Georgia, en directo |Tres minutos de añadido
45' (1-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque añade el cuarto árbitro tres minutos más de prolongación.
España - Georgia, en directo |¡¡Ha vuelto a perdonar Mikel Merino!!
44' (1-0) ¡¡Fueraaa el remate de Mikel Merino!! Exquisita jugada al primer toque de España, con Pedro Porro poniendo el pase filtrado raso para Oyarzabal, que la dejó de tacón para Mikel Merino, pero su disparo a la media vuelta se fue rozando el larguero.
España - Georgia, en directo |Muy rápido Unai Simón
40' (1-0) Peligroso envío filtrado por Dvali a la espalda de la zaga española, buscando el desmarque de Mikautadze, pero apareció atento el capitán de España.
España - Georgia, en directo |Ocasión clarísima para Mikel Merino
35' (1-0) Está perdonando mucho la Selección. Nuevo centro de un Pedro Porro que está siendo muy protagonista en la banda derecha, entró desde segunda línea Mikel Merino completamente solo, pero su remate no lo pudo dirigir entre los tres palos.