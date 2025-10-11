Djokovic - Vacherot, semifinal del Masters Shanghái: marcador y estadísticas de la derrota del serbio

Sufrió desde el primer día. Se sobrepuso a todos los dolores y el calor asfixiante de China, pero Djokovic acabó claudicando a las puertas de su 61ª final de Masters 1.000. Fue su físico quien dijo basta. Son 38 años y la montaña a escalar para ganar un título es cada vez más empinada.

Perdió ante Vacherot, la gran sorpresa del torneo, y quien se mantuvo firme durante todo el partido. Incluso cuando el serbio vivió su enésima resurrección no le tembló el pulso y ganó al mejor tenista de la historia en las que eran las primeras semifinales de su carrera en un torneo de esta índole.