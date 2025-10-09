El Real Madrid recibe este jueves, con motivo de la tercera jornada de la Euroliga, la visita del ASVEL Villerbanne francés, un equipo que solo ha sido capaz de ganarle dos veces de las últimas catorce, una de ellas el pasado curso como local en uno de los tropiezos más duros de la temporada para el conjunto blanco.



En aquella ocasión fue clave el francés Theo Maledon, desde este verano en las filas del cuadro madridista y que no podrá enfrentarse a sus ex compañeros por lesión. No será la única ausencia ya que siguen también arrastrando problemas físicos el escolta Gabriele Procida y el ala-pívot Usman Garuba.



Esas ausencias las ve el entrenador, Sergio Scariolo, como "una oportunidad" para que Andrés Feliz "siga afianzándose en esa mejora que en la última parte de la temporada pasada había dado", para que Bruno Fernando "siga progresando" y para que Izan Almansa "esté preparado para coger la oportunidad que se le presente".