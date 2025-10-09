Frenkie De Jong no se calla y explota contra el Villarreal-Barça en Estados Unidos: "Esto sólo empeorará las cosas"

Frenkie de Jong ha levantado la voz tras conocerse que el Villarreal-Barça se disputará en Miami.

Durante una rueda de prensa con su selección, el centrocampista neerlandés mostró su total desacuerdo con la decisión de llevar el encuentro de LaLiga a Estados Unidos, dejando claro que no comparte los motivos detrás de esta medida.

"No me gusta", comenzó diciendo De Jong con firmeza, una declaración que ha resonado en la prensa internacional debido a su papel en la primera plantilla del conjunto azulgrana.

Una decisión arriesgada

"Entiendo la postura de los clubes, ya que se beneficiarán económicamente y quizá quieran desarrollar su marca internacionalmente, pero no estoy a favor", explicó.

El jugador del FC Barcelona reconoció que comprende los intereses comerciales de las entidades, pero insistió en que priorizar los beneficios económicos por encima de los futbolistas y la competición no es lo correcto.

El neerlandés fue más allá al subrayar el impacto que estas decisiones tienen sobre los jugadores.

"Creo que no es bueno para los jugadores porque ya tenemos una agenda ocupada y muchos viajes, y esto sólo empeorará las cosas", señaló.

De Jong remarcó que el calendario ya está saturado con compromisos de clubes, selecciones y torneos internacionales, y que sumar desplazamientos intercontinentales sólo incrementa el desgaste físico y mental.

Además, el mediocampista señaló la falta de equidad deportiva que supone trasladar un partido oficial fuera de España.

"También es injusto en términos de competencia, porque es un partido que se suponía que se jugaría fuera de casa y ahora se va a jugar en campo neutral", indicó.

Sus palabras reflejan una preocupación compartida por varios clubes y jugadores, que consideran que la esencia de la competición se ve alterada al modificar las condiciones originales de los encuentros.

Para De Jong, el problema no es únicamente logístico o competitivo, sino también simbólico: "Creo que es normal que otros clubes estén descontentos. Es una liga española, y es extraño que se disputen partidos en Estados Unidos".

Con esta frase, el internacional neerlandés dejó clara su postura: las raíces y la identidad del campeonato deberían respetarse, evitando desvirtuar su carácter local por intereses externos.

Las declaraciones de De Jong reabren el debate sobre la globalización del fútbol y los límites entre la expansión comercial y el respeto al deporte.

Su mensaje, directo y sin rodeos, refleja el malestar de muchos futbolistas ante un calendario cada vez más exigente y decisiones que, según ellos, "sólo empeorarán las cosas".