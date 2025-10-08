Van Basten, exfutbolista, tajante sobre el Villarreal - Barça en Miami: "Esto demuestra la bancarrota total de La Liga"

Montaje de Marco Van Basten y un partido del Barça contra el Villarreal

Marco van Basten, una de las leyendas más recordadas del fútbol europeo, ha vuelto a generar titulares con sus declaraciones en el programa Rondo de Ziggo Sport.

En esta ocasión, el exdelantero neerlandés no ha dudado en criticar duramente la decisión de llevar el partido entre Villarreal y Barcelona a Miami, calificando la medida como un reflejo del mal momento que atraviesa el campeonato español.

"Tienes una Liga que se juega en España y de repente estás jugando la misma Liga en la otra parte del mundo. Tu ventaja como local es totalmente distinta. Es una locura para tus propios seguidores", comenzó señalando.

Un disparate total

Para el exfutbolista, mover un partido de competición oficial fuera del país rompe con la esencia del torneo y castiga a quienes siguen al equipo durante todo el año.

A medida que avanzaba su intervención, el tono del neerlandés se volvió más severo.

Con evidente indignación, lanzó una pregunta que resume su postura: "¿Por qué demonios se juega un Villarreal–Barça en EE.UU.? ¿Qué estamos haciendo, un show cómico?".

Según Van Basten, esta decisión desvirtúa el espíritu deportivo en favor de un espectáculo comercial sin sentido.

"Es completamente ridículo… ¡y además es hacer trampa!", añadió, subrayando su rechazo a una medida que, a su juicio, compromete la igualdad de condiciones entre los equipos.

El exjugador del Milan fue más allá al valorar las consecuencias institucionales de este tipo de decisiones.

"Para mí, esto demuestra la bancarrota total de La Liga", sentenció, asegurando que el campeonato español ha perdido su rumbo en la búsqueda de beneficios económicos.

En su opinión, se trata de una señal de desesperación que refleja la pérdida de identidad del fútbol nacional.

Van Basten concluyó su intervención pidiendo la intervención de los organismos internacionales: "La UEFA tiene que detener esta locura".

Sus palabras resonaron con fuerza entre los espectadores y en redes sociales, donde muchos aficionados compartieron su crítica.

Su mensaje, directo y sin concesiones, pone sobre la mesa un debate que trasciende el caso puntual del Villarreal - Barça: ¿hasta qué punto debe el fútbol moderno sacrificar su esencia por razones comerciales?