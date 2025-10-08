Carlos Sainz (31), sin pelos en la lengua: "Estoy muy disgustado con la situación política y social en España"

Carlos Sainz Jr. no solo destaca por su talento al volante. También es uno de los deportistas españoles más sinceros a la hora de hablar sobre temas que trascienden el deporte.

En una reciente entrevista en El Partidazo de la COPE, el piloto madrileño expresó su hartazgo con el panorama actual del país.

"Estoy muy disgustado con la situación política y social en España", confesó sin rodeos en una parte de la entrevista.

El piloto de 'Williams Racing' explicó que su descontento con el rumbo del país ha llegado a afectarle emocionalmente.

"Me ponía un poco de mal humor cada vez que lo intentaba seguir", admitió.

Ante esa sensación de frustración, Sainz decidió alejarse del ruido mediático y de la crispación política: "Desde entonces, como me ponía de mala leche, he intentado desconectar un poco".

Sin embargo, el madrileño reconoce que no ha podido permanecer completamente ajeno a los grandes acontecimientos internacionales.

La guerra entre Israel y Palestina le ha llevado a interesarse más por la información y el contexto del conflicto.

"Con todo el tema de Israel y Palestina, con el revuelo que se montó en la vuelta, he intentado sobre todo leer, informarme, intentar ver vídeos para entender lo que está pasando y por qué está pasando", explicó.

Su intención, asegura, no es opinar sin conocimiento, sino formarse una visión más completa: "Intentar entender las dos posiciones para poder tener el día de mañana una opinión y un punto de vista".

Pese a esa curiosidad informativa, Sainz deja claro que la política nacional le produce un rechazo profundo.

"Sinceramente, como he dicho, el tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor", subrayó, dejando entrever una mezcla de decepción y cansancio ante el clima de enfrentamiento que se vive en España.

Con su habitual franqueza, el piloto demuestra que detrás del casco y los podios hay una persona consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero también agotada por la polarización.

Su decisión de desconectarse de la política refleja un sentimiento compartido por muchos ciudadanos que, como él, sienten que el debate público se ha convertido en una fuente de frustración constante.