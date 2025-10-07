🔴 ¿Retirada o cambio de equipo?: "La decisión de todas las decisiones", el enigmático mensaje de LeBron James
Parece que era todo una jugada de márketing
Todo apunta a que LeBron James no anunciará su retirada, por lo menos todavía no. Su comunicado era parte de una campaña publicitaria de la marca Hennessy.
No están tardando en llegar las críticas por parte de aficionados de la NBA.
LeBron James sorprendió ayer comunicó en sus redes sociales que hoy vería la luz un anuncio suyo.
¿Jugada de márketing o se viene su retirada?
LeBron James, un jugador histórico
LeBron James es el único jugador en la historia de la NBA que ha conseguido superar la barrera de los 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias en liga regular.
Estas estadísticas le han consolidado como el máximo exponente de jugador completo en la historia del baloncesto.
LeBron James sorprendió el día de ayer con un vídeo promocionado 'La Segunda Decisión' y donde señalaba el 7 de octubre y las 18:00 como la hora donde revelará algo. ¿Jugada de marketing o su retirada?
Pronto lo sabremos.
Parece que el esperado anuncio de LeBron James podría ser una mera jugada de márketing para promocionar la marca Hennessy. Tanto el jugador como la bebida han publicado un vídeo en redes sociales de la promoción.
Sin embargo, el comunicado de LeBron era claro: el anuncio saldrá a las 18:00 (hora española). ¿Habrá otra sorpresa?
The Decision has been made. Cheers to year 23.@KingJames #HennessyxLeBron #TheSecondDecision #HennessyVSOP pic.twitter.com/WnXMZTiEPS— Hennessy (@Hennessy) October 7, 2025
Su histórica carrera en la NBA
Desde ser elegido número 1 del Draft 2003 por los Cavaliers a convertirse en leyenda de Los Angeles Lakers, LeBron James ha tenido una larga trayectoria por la NBA:
- Cleveland Cavaliers (2003-2010)
- Miami Heat (2010-2014)
- Cleveland Cavaliers (2014-2018)
- Los Angeles Lakers (2018-Actualidad)
Las estadísticas de LeBron James en la temporada 2024-25
LeBron James cerró su pasada temporada con Los Angeles Lakers jugando 70 partidos y anotando 24,4 puntos por partido. Además de dar 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por partido.
Su porcentaje de tiro de campo fue del 51,5% y el porcentaje de triiples del 37,6%.
Cifras de estrella.
Los números de LeBron James en la NBA
LeBron James es considerado uno de los mejores jugadores de la NBA y en la historia del baloncesto.
El deportista es el máximo anotador de la historia de la NBA y tiene el mejor promedio de carrera en puntos (27 por partido).
La estrella de Los Angeles Lakers termina contrato en verano de 2026
Gran parte de la expectación con el comunicado de LeBron James es porque su contrato con su actual equipo, Los Angeles Lakers finalizará en verano del año que viene. Es decir, al terminar esta temporada 25-26.
Una vez acabe su contrato, el deportista será agente libre y decidir si se marcha a otro equipo de la NBA o se retira del baloncesto profesional.
LeBron James dará un anuncio a las 18:00
El deportista sorprendió en la tarde de ayer anunciando que a las 18:00 daría un comunicado sobre su decisión. ¿Jugada de márketing o anunciará su retirada?
¡Síguelo con nosotros en directo!
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025