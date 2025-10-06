Santi Cañizares, exfutbolista del Real Madrid, no se corta y señala al Barça: "No entrenan con la misma actitud"

La dura derrota del Barcelona por 4-1 en Sevilla ha abierto un intenso debate sobre el estado físico y anímico del equipo azulgrana.

En El Partidazo de la Cope, el exguardameta del Real Madrid Santi Cañizares no se mordió la lengua y lanzó un análisis que apunta directamente al compromiso de los jugadores del Barça en este inicio de temporada.

"Flick tiene un buen cuerpo técnico y el año pasado lo demostró. Creo que hay una condición humana de que cuando un equipo viene de éxito, al año siguiente no entrena con la misma actitud, ni las mismas horas", afirmó el exfutbolista.

Cañizares quiso matizar que no se trata de una crítica personal hacia el técnico alemán ni hacia la plantilla, sino de una observación habitual en los equipos que han vivido una temporada de triunfos.

"A mí me encantaba hacer una pretemporada después de haber hecho el ridículo el año anterior, sabía que ese equipo iba a volar", añadió, comparando su propia experiencia con la situación actual del conjunto catalán.

El exportero también alertó de los primeros síntomas de agotamiento que se perciben en algunos futbolistas: "Si nada más arrancar la temporada vemos síntomas de fatiga en algún jugador... el PSG fue claramente superior al Barça físicamente".

Además, vinculó la falta de forma física con el incremento de lesiones que ha sufrido el club en las últimas semanas.

"Además hay lesiones, que muchas veces son consecuencia de no estar en plena forma. A veces interviene la fortuna, pero otras veces no", explicó.

En su intervención, Cañizares señaló que el nivel físico del año pasado fue una de las claves del éxito del Barça y que perderlo podría ser un grave problema.

"Para mí lo más preocupante es que el equipo no alcance el nivel físico que tuvo la temporada pasada, que es lo que le llevó al éxito", aseguró, recordando que esa superioridad en ritmo y esfuerzo fue determinante.

El exfutbolista también lanzó un mensaje claro sobre la gestión de las bajas y la preparación del equipo: "Cuando hay bajas, hay un porcentaje de mala suerte, y otro porcentaje de trabajo".

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo invisible que sostiene el rendimiento: "Cuando un equipo tiene muchas bajas es una muy mala noticia para el que está organizando la preparación física y para el que quiere que el equipo esté en forma".

Con estas palabras, Cañizares no solo cuestiona la preparación actual del Barça, sino que alerta de un posible problema estructural: la falta de autocrítica tras el éxito.

Una advertencia que, viniendo de un veterano del fútbol español, suena como un toque de atención para el vestuario culé.