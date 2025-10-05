El encuentro entre Valencia Basket y Barça estuvo marcado por un ritmo alto desde el inicio. El conjunto taronja, empujado por su afición en La Fonteta, salió muy intenso en defensa y logró frenar parcialmente el juego ofensivo azulgrana durante el primer cuarto. Sin embargo, las individualidades del Barça comenzaron a marcar la diferencia en el segundo periodo.

En la segunda mitad, el Barça ajustó su defensa y encontró más fluidez en ataque gracias a la dirección de su base y la efectividad en el tiro exterior. Valencia Basket intentó reaccionar con rápidas transiciones y juego interior, pero la solidez defensiva visitante limitó sus opciones de remontada.

En los minutos finales, el Barça mostró su experiencia para cerrar el partido sin dar opciones al rival. Valencia Basket, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones competitivas y momentos de gran intensidad, mientras que el equipo catalán reafirmó su condición de candidato al título.