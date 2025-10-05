La RFEF ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que Jesús Gil Manzano será el árbitro del VAR. El colegiado gallego se estrenará esta temporada con el conjunto azulgrana, un club que no acató con tranquilidad esta elección.

El balance del Barça con Muñiz Ruiz, el colegiado gallego ha dirigido a los azulgranas en nueve partidos, es de siete triunfos y dos empates. La pasada temporada dirigió el Girona-Barça en la goleada por 1-4 y el Betis-Barça que terminó en empate, 2-2. Un partido que trajo polémica.