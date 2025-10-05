Las claves del Sevilla - Barcelona
- El veto del Barça a que Lamine y Marc Bernal jueguen con la Selección desquicia a la RFEF con informes médicos tardíos
- La obra cumbre del Barça para terminar el Camp Nou en 2027: copia el estilo de la cubierta del estadio Metropolitano
- Lamine Yamal recae de su lesión en el pubis y el Barça anuncia que estará de baja de 2 a 3 semanas: peligra el Clásico
-
Sevilla - Barça, en directo | ¡Lo que ha perdonado el Sevilla!
27' (1-0) ¡La que ha fallado el Sevilla! Desmarque de Sow al espacio, pierde mucho terreno con la conducción, pero acaba dejándosela a Romero para que fusile a Szczesny. Ha rematado muy centrado el delantero y el portero polaco ha podido detener el disparo. Se salva el Barça.
-
Sevilla - Barça, en directo | ¡La ha tenido Romero!
25' (1-0) ¡Otra vez el Sevilla! Punterazo de Isaac Romero desde la medialuna del área que se marcha muy cerca de la portería de Szczesny.
-
Sevilla - Barça, en directo | Casi marca Carmona
22' (1-0) ¡Casi marca el Sevilla! Balón que se pasea por el área y le llega a Carmona que dispara con la pierna mala rozando el palo.
-
Sevilla - Barça, en directo | Más amarillas
21' (1-0) Inicio de partido con muchas amarillas. Hace apenas un minuto la ha visto Marcao y ahora es Ferran Torres el amonestado tras un pisotón.
-
Sevilla - Barça, en directo | Amarilla a Gerard Martín
16' (1-0) Primera amarilla del partido. La ve Gerard Martín después de cortar una acción peligrosa de Alexis. Muchos problemas para el Barça en este inicio.
-
Sevilla - Barça, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE ALEXIS SÁNCHEZ!
13' (1-0) ¡GOOOOOOOOOL DEL SEVILLA! ¡GOOOOOOOL DE ALEXIS! Disparó fuerta a su izquierda y batió a un Szczesny que se lanzó al lado contrario.
-
Sevilla - Barça, en directo | Penalti a favor de los hispalenses
10' (0-0) ¡Penalti a favor del Sevilla! Fue Alejandro Muñiz al monitor y ha señalado pena máxima. Araujo contacta en el pie de Isaac Romero.
-
Sevilla - Barça, en directo | Intensidad hispalense
3' (0-0) Ha comenzado muy bien el Sevilla en el partido. Los de Almeyda están presionando muy arriba logrando acercarse a la portería azulgrana.
-
Sevilla - Barça, en directo | Comienza el partido
1' (0-0) ¡Arranca el partido! Mueve el Barça el primer balón del choque.
-
Sevilla - Barça, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Gran ambiente en el Pizjuán en busca de ver el la primera victoria de los suyos como local. Suena El Arrebato a capela.
-
Sevilla - Barça, en directo | En busca de estrenarse
El Sevilla buscará esta tarde dar el campanazo y llevarse la que sería su primera victoria esta temporada en el Pizjuán. De momento, el balance en su estadio es de dos derrotas y un empate. No ganan en casa desde el 13 de mayo.
-
Sevilla - Barça, en directo | Calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Pizjuán. Quedan 15 minutos para que arranque el partido.
-
Sevilla - Barça, en directo | Alejandro Muñiz Ruiz, el árbitro
La RFEF ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que Jesús Gil Manzano será el árbitro del VAR. El colegiado gallego se estrenará esta temporada con el conjunto azulgrana, un club que no acató con tranquilidad esta elección.
El balance del Barça con Muñiz Ruiz, el colegiado gallego ha dirigido a los azulgranas en nueve partidos, es de siete triunfos y dos empates. La pasada temporada dirigió el Girona-Barça en la goleada por 1-4 y el Betis-Barça que terminó en empate, 2-2. Un partido que trajo polémica.
-
Sevilla - Barça, en directo |Rashford, de nuevo titular
El delantero inglés está teniendo más protagonismo de lo que se preveía en un inicio. Las bajas de Lamine Yamal y Raphinha le están abriendo una oportunidad que, de momento, está sabiendo aprovechar. Hoy buscará estrenarse en Liga.
-
Sevilla - Barça, en directo |A recuperar el liderato
El Barça quiere redimirse ante el Sevilla tras haber sufrido la primera derrota de la temporada a manos del PSG en la Champions y recuperar así el liderato de La Liga. La victoria del Real Madrid ante el Villarreal mete presión a los de Flick en el último partido antes del parón de selecciones.
-
Sevilla - Barça, en directo |La alineación de Matías Almeyda
Confiados en poder ganar el primer partido de la temporada en su estadio, el Sevilla sale con: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoumé, Sow, Mendy, Vargas, Alexis e Isaac Romero.
🚨 XI #SevillaBarça— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025
⚪️🔴 Odysseas – Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo – B. Mendy, Agoumé, Sow – Alexis, Vargas e Isaac.#WeareSevilla | #NuncaTeRindas pic.twitter.com/xfoFk43jnO
-
Sevilla - Barça, en directo | Flick sale con todo
No se guarda nada Hansi Flick en su visita a la capital hispalense. El Barça sale en el Pizjuán con: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong; Olmo, Rashford, Ferran Torres y Lewandowski.
📋 BARÇA XI#SevillaBarça pic.twitter.com/CliZe0Hh8P— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2025
-
¡Bienvenidos a La Liga!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido correspondiente a la jornada 8 de La Liga que enfrenta al Sevilla ante el Barça en el Ramón Sánchez-Pizjuán.