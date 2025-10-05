El dardo de Jesús Gallego a Lamine Yamal tras su partido contra el PSG en Champions: "Un chaval de 18 años..."

El partido entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain en la Champions dejó muchas lecturas, pero uno de los análisis más comentados llegó desde El Larguero de la Cadena SER.

Jesús Gallego, periodista, puso el foco en Lamine Yamal, la gran joya azulgrana que a sus 18 años ya acapara titulares en toda Europa.

Sin embargo, el periodista lanzó un mensaje directo al futbolista, reclamando un mayor esfuerzo físico sobre el césped.

Más implicación sobre el campo

"Yo quiero ver a Lamine Yamal, aparte de todo lo que hace, correr como un chaval de 18 años, no como una estrella consagrada", señaló Gallego en el programa, aludiendo a que su edad debería traducirse en una mayor intensidad.

"Un chaval de 18 años corre todo el partido, que tienes 18 años. Si vas a correr como si ya hubieras ganado cinco Champions... No, hay que correr más, porque ese esfuerzo extra de Lamine ayuda al equipo", añadió.

Tras estas palabras, el debate se encendió. Bruno Alemany, colaborador del programa, recordó que otros jugadores jóvenes también tuvieron un margen de adaptación en su despliegue físico.

"Tiene que estar fresco para marcar las diferencias arriba, como se le ha permitido, por ejemplo, a Vinicius con Ancelotti", apuntó.

Gallego, sin embargo, replicó de inmediato: "Pero también se le ha reclamado", en referencia a que el brasileño tuvo que adaptarse con el tiempo a las exigencias defensivas de un equipo grande.

Acto seguido, matizó que no se trata de una comparación justa entre ambos jugadores. "Y Vinicius no tiene 18 años", remarcó, recordando que el contexto es distinto.

El colaborador puntualizó que su referencia iba al Vinicius de sus primeros años en el Real Madrid, cuando también se le pedía un mayor trabajo físico.

"Yo creo que hay jugadores que no podemos comparar, como Lamine con Barcolá, que es muy bueno, pero no está a ese nivel. O sea, la jugada que ha hecho Lamine al principio del partido, ¿quién te la hace en el mundo?", explicó.

Más allá de la discusión sobre su esfuerzo físico, también se reconoció la aportación de Lamine en la faceta defensiva.

"Lamine, en campo rival, trabaja bien. De hecho, el gol del Barça nace de una recuperación suya en campo rival, donde está muy listo y activo en la defensa", señaló el colaborador.

Sin embargo, en la acción del gol del PSG, el debate volvió a surgir. "Lamine hace lo que le pide Flick, que es ir a presionar al central. No tiene que bajar con Nuno porque no es su marca; la marca de Nuno es de Koundé", matizó.