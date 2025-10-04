Las claves del Real Madrid - Villarreal:
Real Madrid - Villarreal, en directo |Muy cómodo el conjunto blanco
50' (1-0) El Real Madrid está muy bien plantado sobre el terreno de juego con el dominio del control y amenazando con Mbappé y Vinicius marcar el segundo gol del partido. No sufren los de Xabi Alonso.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡¡Goooool de Vinicius!!!
47' (1-0) ¡¡¡Gooool de Vinicius!!! Pase en largo de Militao a Mbappé, el francés peinó para que recibiera el brasileño e inmediatamente armó el disparo que se coló en el fondo de la red tras tocar un jugador del Villarreal. Se adelanta el Real Madrid.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Doble cambio en el submarino amarillo
46' (0-0) Marcelino ha hecho un doble cambio en el descanso: entran Mikautadze y Pépé, se marchan Moleiro y Buchanan.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Empieza la segunda mitad en el Santiago Bernabéu!! Mbappé puso el balón en juego y el primer ataque es para el conjunto dirigido por Xabi Alonso.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Descanso en el Bernabéu!!
45'+1' (0-0) ¡¡Finaaal de la primera parte!! Un minuto se añadió que sirvió para que Mastantuno viera la cartulina amarilla. Jugadores a vestuario con todo aún por decidir.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡A punto de marcar Mastantuono!!
45' (0-0) ¡¡Ha tenido Franco Mastantuono el primero!! El argentino se fabricó él solo la jugada y tras un par de amagues armó un disparo que se marchó rozando el palo. ¡¡La tuvo el Real Madrid!!
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Evita el primero Courtois!!
40' (0-0) El Villarreal ha tenido la ocasión más clara del partido. Balón en largo que pescó Tani Oluwaseyi, con una potente zancada se impuso a Huijsen, pero no pudo frente a Courtois en el mano a mano. Vaya paradón del portero belga.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Ocasión para Arda Güler
37' (0-0) Está muy activo el turco en el partido. Se impuso a Mastantuono para lanzar una falta lateral que se estrelló en la barrera y en el rechace decidió tirar, aunque su disparo no encontró portería.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Amarilla para Tchouaméni
33' (0-0) El mediocentro francés derribó a Moleiro cuando el Villarreal buscaban la transición rápida, le protestó Ceballos a Cuadra Fernández la amarilla a su compañero.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Providencial Huijsen
29' (0-0) El central del Real Madrid metió el pie de forma clave para evitar el intento de incursión en el área por parte de Gueye.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Fueraa Tchouaméni!!
27' (0-0) Qué bien entró el mediocentro francés desde segunda línea para rematar el centro medido de Mastantuono, pero se estorbó con Huijsen y el balón no encontró portería.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Tchouaméni y Mastantuono rozan el primero!!
22' (0-0) ¡Vaya dos oportunidades clarísimas ha tenido el Real Madrid! La primera, un centro de Vinicius al área que remató Tchouaméni, aunque remate se marchó rozando el palo. La segunda, un pase al corazón del área de Mbappé a Mastantuono, aunque Renato Veiga evitó el primer gol del encuentro.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Mbappé tiene la primera del partido
20' (0-0) ¡¡Ha tenido Mbappé el primer gol en sus botas!! El francés hizo un gran recorte para irse del lateral, aunque rápidamente se le echaron encima dos jugadores del Villarreal pudo armar el disparo. Sin embargo, lo blocó Arnau Tenas.
Real Madrid - Villarreal, en directo |El submarino frena el arranque del conjunto blanco
16' (0-0) El Villarreal está teniendo en estos compases del partido más el balón y está jugando ahora en campo contrario. No obstante, el ataque es estático y no amenazan a Courtois.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Mastantuono fuerza la amarilla de Cardona
12' (0-0) Qué bien le salió el regate a Franco Mastantuono para irse de Sergi Cardona, pero el jugador del Villarreal le agarró para imedir que condujera hacia delante. No lo dudó Cuadra Fernández y le sacó la cartulina amarilla.
Real Madrid - Villarreal, en directo |La ha tenido Arda Güler
7' (0-0) La primera ocasión del partido es pars Arda Güler. Qué buena conexión del turco con Mbappé, aunque fue él quien finalizó la jugada, aunque su disparo se marchó desviado.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Marcelino le pide a sus jugadores que salgan de atrás
5' (0-0) El Real Madrid mueve y mueve el balón, mientras el Villarreal sigue replegado atrás. No le está gustando a Marcelino lo que está viendo y está exigiendo a sus jugadores que dejen de estar tan metidos en su propio campo.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Empieza tocando el balón el conjunto madridista
2' (0-0) Minutos de tanteo en el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Se están examinando los dos equipos, pero el Real Madrid lo hace con la posesión del balón, mientras el Villarreal espera atrás.
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Coomienza el partido en el Bernabéu!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! El primer ataque es para el Villarreal, defiende el Real Madrid.
Real Madrid - Villarreal, en directo |Minuto de silencio en memoria de José Araquistáin
Antes del comienzo del partido se está produciendo un minuto de silencio en memoria de José Araquistáin, portero del Real Madrid durante la década de los años 60.