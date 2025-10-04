Real Madrid - Villarreal, en directo La Liga: resultado, marcador y goleadores, en vivo online

El Real Madrid vuelve a la Liga tras la goleada sufrida en el derbi el pasado sábado (5-2), después de un viaje de ida y vuelta casi 14.000 kilómetros a Almaty (Kazajistán) y con incendios por apagar de Xabi Alonso, para recibir a un Villarreal con solo dos puntos menos que el conjunto blanco y que, en caso de ganar por tercera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, dormiría como líder.