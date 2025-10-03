Jota Jordi ataca a De La Fuente tras la polémica convocatoria de Lamine Yamal con la Selección: "Se ríe del Barça y de Flick"

La convocatoria de Lamine Yamal por parte de Luis de la Fuente ha vuelto a desatar la polémica.

El joven jugador del Barça, que regresó lesionado en septiembre de sus compromisos con la Selección, ha sido llamado de nuevo por el técnico riojano.

Esta decisión ha generado un fuerte malestar en el entorno azulgrana, y uno de los más críticos ha sido el tertuliano Jota Jordi, que ha cargado con dureza contra el seleccionador.

Un claro "culpable"

"Viene de no jugar 5 partidos con el Barça por culpa de De La Fuente. Hoy le vuelve a convocar", ha lamentado, mostrando su indignación.

Para él, la insistencia de De la Fuente en contar con Lamine ha supuesto un riesgo innecesario que puede condicionar al jugador en un calendario clave, además de ser una falta de respeto hacia el club: "Le da igual, se ríe del Barça y de Flick".

Jota Jordi también ha puesto el foco en 'El Clásico', que se disputa en apenas dos semanas.

"Como se lesione o sobrecargue a Lamine a 15 días del Clásico ya sabemos de quién es la culpa", ha advertido, señalando directamente a De la Fuente como responsable si el extremo no llega en plenitud.

Las críticas se han enmarcado en una tormenta que ya se desató días antes.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, reprochó públicamente la gestión de la Selección sobre el futbolista.

"Ya se fue de Barcelona con dolor y jugó con la Selección con dolor. Tuvo problemas entre los partidos, pero luego jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó por los problemas entre los partidos. Eso no es cuidar a los jugadores", señaló.

La respuesta de De la Fuente no se ha hecho esperar. El seleccionador se ha mostrado sorprendido y molesto por las palabras del técnico alemán.

"Me extrañaron sus palabras. Hansi Flick ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los seleccionadores. Pensé que tenía empatía con eso. Me sorprendió que un exseleccionador opine así", señaló.

En la misma línea, ha defendido la actuación de los servicios médicos y ha asegurado que no ha existido ningún riesgo añadido para el jugador: "Yo siempre cuento la verdad. Son molestias normales. No pasó nada extraño, lo han explicado los servicios médicos".

De la Fuente también ha recordado que los futbolistas siempre conviven con pequeñas dolencias y que no se puede eliminar el riesgo en el deporte profesional.

"El riesgo siempre existe en el deporte. Nico Williams y Lamine Yamal estaban jugando en sus clubes. Si están jugando en sus clubes, ellos también asumen esos riesgos en su club. Si lo hacen en su club, aquí llegan y también lo hacen", ha concluido.