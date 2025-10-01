El 27 de noviembre de 2022, en el estadio Al Bayt de Jor (Qatar), dos hombres se encontraron en el túnel de vestuarios tras un partido que ninguno había logrado ganar.

Tres años después de aquel abrazo en Al Khor, ambos técnicos se han convertido en los líderes de dos de los proyectos más atractivos del fútbol europeo. Luis Enrique ha llevado al PSG a su segunda final de Champions League tras conquistar el triplete doméstico en su primera temporada.

Flick, por su parte, ha devuelto la ilusión a un barcelonismo que había perdido la fe. Su Barcelona juega el fútbol más vistoso de Europa, con una línea alta que provoca fueras de juego como si fueran goles y una cantera que vuelve a ser protagonista.