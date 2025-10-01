Las claves del Barcelona - PSG:
- El periodista que destapó el 'caso Negreira': "El Barça me dijo: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'"
- Lamine Yamal se acuerda de las burlas recibidas en la Champions: su mensaje desafiante antes del Barça - PSG
- Figo estará en el palco del Barça y se reencontrará con Gaspart: noche 'caliente' en Montjuïc impulsada por UEFA
FC Barcelona - PSG, en directo |Se defiende replegado el campeón de Europa
10' (0-0) Está mejor el Barça en estos primeros compases del partido. Los de Hansi Flick han entrado más enchufados al partido y no están dejando al PSG efectuar su juego. Empieza a desesperarse Luis Enrique en la banda.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Corte providencial de Nuno Mendes!!
7' (0-0) Qué acción peligrosísima ha evitado Nuno Mendes en una internada dentro del área de Lamine Yamal. Sin duda, el extremo está siendo la gran amenaza azulgrana.
FC Barcelona - PSG, en directo |Amenazan los de Luis Enrique
4' (0-0) Corta Gerard Martín el pase interior pero había fuera de juego de Mayulu. Hoy el Barça va a tener que hilar muy fino con esa línea defensiva.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Ruleta espectacular de Lamine!!
1' (0-0) Empieza a dejar su sello Lamine Yamal en el partido. Vaya ruleta ha hecho el extremo del Barça para irse de Vitinha y Barcolá, el internacional con la Selección ha levantado a los aficionados de sus asientos.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en Montjuïc!! El Barça puso en juego el balón, mientras el PSG presiona en campo contrario.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
¡¡Los protagonistas del Barça y del PSG saltan al terreno de juego mientras suena el himno de la Champions!! El ambiente es espectacular. ¡¡El partido está a punto de empezar!!
FC Barcelona - PSG, en directo |Máxima intensidad en el calentamiento
La concentración en los rostros de los jugadores del Barça y el PSG es evidente y durante el calentamiento la intensidad ha sido máxima. Los futbolistas de ambos clubes ya se han marchado a vestuario y en unos pocos minutos saltarán de nuevo al campo para disputar el encuentro.
FC Barcelona - PSG, en directo |Un partido muy peligroso
El Barcelona ha perdido solo uno de sus últimos 12 partidos como local en la Champions League (9 victorias y solo 2 empates), aunque esa única derrota fue ante el PSG (1-4 en abril de 2024).
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Salen a calentar los dos equipos!!
Los jugadores del Barça y PSG ya han saltado al terreno de juego de Montjuïc para realizar los ejercicios de calentamiento mientras los aficionados siguen poblando las gradas del estadio. El ambiente va a ser espectacular.
FC Barcelona - PSG, en directo |El segundo de Luis Enrique: "Un fútbol más vistoso de Europa"
Rafael Pol, el segundo entrenador del PSG y, por lo tanto, la mano derecha de Luis Enrique ha analizado lo que espera del partido ante el Barça: "Somos dos de los equipos que, a mi modo de ver, practicamos un futbol más vistoso de Europa. A los dos nos faltan jugadores, pero la propuesta colectiva se va a mantener intacta y el espectáculo también".
FC Barcelona - PSG, en directo |¿La delantera parisina flojea?
Luis Enrique alinea un once muy titular... excepto en la delantera. Sin Doué, Kvara ni Dembélé, el asturiano fía su ataque a Mbaye, Mayulu y Barcola.
FC Barcelona - PSG, en directo |Flick: "Hay que jugar como equipo"
El entrenador alemán ha atendido al micrófono de Movistar para analizar uno de los mejores partidos de esta segunda jornada de la Champions: "Creo que cualquiera que conoce el negocio del futbol le gustaría competir estos encuentros. Lo más importante es jugar como un equipo, como hemos hecho tras el parón. Es lo que más me preocupa de mi equipo".
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡El once de Luis Enrique!!
Luis Enrique tiene muchas bajas para este encuentro y el asturiano ha tenido que modificar su once de gala: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Mbaye, Mayulu y Barcola.
FC Barcelona - PSG, en directo |Ambiente de las grandes citas
Habrá lleno absoluto en Montjuïc para recibir al vigente campeón de Europa. En la previa del partido el recibimiento de los aficionados del Barça al autobús del equipo recuerda al de las grandes noches. Hoy se disputará un auténtico partidazo.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Hay alineación del Barça!!
Se confirman las sorpresas en el once de Hansi Flick: no juega Araujo y tampoco lo hace Lewandowski. El entrenador alemán sale con: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.
🚨 BARÇA XI 🚨 #BarçaPSG
FC Barcelona - PSG, en directo |Puede haber sorpresas en el once de Flick
Informa la Cadena SER que Ferran Torres será titular y Lewandowski arrancará desde el banquillo. En pocos minutos tendremos la alineación oficial que sacará Hansi Flick.
FC Barcelona - PSG, en directo |Luis Enrique - Flick, el reencuentro
El 27 de noviembre de 2022, en el estadio Al Bayt de Jor (Qatar), dos hombres se encontraron en el túnel de vestuarios tras un partido que ninguno había logrado ganar.
Tres años después de aquel abrazo en Al Khor, ambos técnicos se han convertido en los líderes de dos de los proyectos más atractivos del fútbol europeo. Luis Enrique ha llevado al PSG a su segunda final de Champions League tras conquistar el triplete doméstico en su primera temporada.
Flick, por su parte, ha devuelto la ilusión a un barcelonismo que había perdido la fe. Su Barcelona juega el fútbol más vistoso de Europa, con una línea alta que provoca fueras de juego como si fueran goles y una cantera que vuelve a ser protagonista.
FC Barcelona - PSG, en directo | Los azulgranas quieren revancha
La última vez que los dos equipos se enfrentaron fue hace dos temporadas y aquella eliminación del Barça aún duele en la Ciudad Condal. "Todos los que somos del Barça nos quedamos a un paso de pasar, fue un partido complicado y queremos darle esa revancha", reconoció Pedri en la rueda de prensa previa al partido.
¡Bienvenidos a la Champions!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del segundo partido de la Champions para el Barça y el PSG, un encuentro que bien podría celebrarse en la final. Sin embargo, el capricho del calendario ha querido que ambos clubes se citen en la fase liguera.