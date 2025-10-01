El Valencia Basket debutó este miércoles en la Euroliga con un trabajado triunfo en la cancha de un ASVEL Villeurbanne que con un enorme despligue físico multiplicó el impacto de su talento pero al que supo controlar de la mano de un notable Omari Moore, que acabó con 12 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias.



Tras verse cinco puntos abajo en el inicio del último cuarto (65-60, m.32), el Valencia mantuvo la calma, se refugió en la defensa y en el tiro exterior para agarrarse al partido. Después la determinación de Moore y la calma de Darius Thompson le permitió darle la vuelta al marcador y acabar el choque con un 12-20 de parcial.