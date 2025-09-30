Las claves del Kairat Almaty - Real Madrid:
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Perdona Mbappé!
58' (0-2) ¡La que ha fallado Mbappé! Controla, se la da de tacón a Mbappé y el brasileño se la cede para que el galo falle de manera incomprensible.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
52' (0-2) ¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Balón largo de Courtois desde su portería, el francés le gana la espalda al defensa, se queda solo contra el portero y define picando a la perfección. Doblete del francés.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Amarilla a Gromyko
48' (0-1) Primera amarilla del partido. La ve Gromyko tras una dura entrada sobre Mastantuono a la altura del tobillo. Se duele el argentino.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Se reanuda el partido!
46' (0-1) ¡Arranca la segunda parte! Se juega de nuevo en Almaty. El Real Madrid mueve el cuero. No hay cambios en ninguno de los dos equipo.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Llegamos al descanso
45' (0-1) Se acaba la primera mitad en Almaty. Gana el Real Madrid con el gol de Mbappé en un encuentro en el que de los de Xabi Alonso están siendo muy superiores.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Casi marca un golazo Mbappé!
45' (0-1) ¡Casi marca Mbappé! Recibe el francés, tira un caño precioso en el interior del área y se saca un disparo con la zurda dirigido a la escuadra que se marcha por muy poco.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Fuera Mbappé
39' (0-1) Sigue llegando el Real Madrid. Disparo de Mbappé desde la frontal del área que se marcha alto. Está siendo uno de los mejores el delantero francés.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Casi marca Mastantuono!
36' (0-1) ¡La ha tenido el Real Madrid! Gran pase de Mbappé a Mastantuono. Controla muy bien el argentino que se saca un gran disparo que toca en un defensa del Kairat y acaba en córner.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Crecen los de Xabi Alonso
31' (0-1) El Real Madrid está siendo muy superior al Kairat. Los kazajos han salido bien durante 10 minutos, pero desde entonces está siendo un asedio constante.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
25' (0-1) ¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ! No falla el francés desde los once metros. Tiró a su derecha, engañó al portero y el balón acabó en el fondo de la red.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Penalti a favor del Madrid!
24' (0-0) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Mala cesión del zaguero del Kairat, Mastantuono llega antes del portero y es derribado en el interior del área. Penalti claro para el Real Madrid.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Paradón de Kalmurza!
21' (0-0) ¡Casi marca el Real Madrid! Buena combinación entre Vinicius, Mastantuono y Mbappé que acaba con un disparo con rosca al palo largo del francés y una gran parada de Kalmurza.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Lo intenta Güler!
Empieza a dominar el Real Madrid. Gana la línea de fondo Fran García, la pone al punto de penalti y el remate de Güler toca en un defensa y se marcha a córner.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Perdona Vinicius!
14' (0-0) ¡La ha tenido el Real Madrid! Robo en el centro del campo, Mbappé se la da de tacón a Vinicius y el brasileño perdona en el mano a mano. Intentó picarla con el exterior, pero su remate se marchó alejado del poste.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Sin control
9' (0-0) El Real Madrid no está teniendo el control en los primeros compases del partido. Ha salido bien el Kairat y los de Xabo Alonso tienen problemas en la circulación.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Lo intenta Jorginho
2' (0-0) Inicio frenético del Kairat. Han salido apretando mucho arriba y han estado cerca de marcar dos goles en apenas dos minutos. Ahora es Jorginho quien casi sorprende a Courtois.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido en Kairat! Mueve el conjunto kazajo el primer balón del encuentro que cerca ha estado de marcar en la primera acción del partido.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Suena el himno de la Champions en Almaty. Ambientazo en un partido histórico para el Kairat.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Calentamiento
Los futbolistas del Real Madrid y Kairat ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el Almaty Ortalyk Stadium. Quedan 15 minutos para que arranque el encuentro.
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo | Las palabras de Ceballos
Dani Ceballos, que hoy es titular, ha hablado con Movistar+ antes del inicio del partido: "Ahora tendré una conversación con el míster y me dirá qué quiere de mí hoy, queremos salir a atacar desde el minuto 1, queremos bloquear los centros laterales que nos costó el otro día".
"Tenemos que limpiar nuestra imagen y olvidar el partido del otro día", @DaniCeballos46. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/SeoDAMFGqR— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025