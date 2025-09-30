Las claves del At. Madrid - Eintracht:
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Lo intenta el Eintracht!
54' (3-0) | ¡Buena ocasión ahora para el Eintracht! Uzun cazó un balón y se plantó en la frontal del área para ejecutar un disparo raso y ajustado. Eso sí, quiso aproximarla tanto al poste que se fue por poco.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Los 200 de Griezmann
50' (3-0) | Con su gol en el tramo final de la primera mitad, Griezmann alcanza los 200 goles con el Atlético de Madrid. Sacó una camiseta para celebrarlo.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡En juego la segunda parte!
46' (3-0) | ¡Ya rueda el balón en la segunda parte en el Metropolitano! 45 minutos por delante en los que el Atlético tratará de mantener el tesoro que ahora mismo tiene entre manos después de un primer acto brillante. Sin cambios en el conjunto colchonero.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Nos vamos al descanso
(3-0) | ¡Final de la primera parte! Nos vamos al descanso con una victoria muy cómoda del Atlético de Madrid. Los goles de Raspadori, Le Normand y Griezmann decantan la balanza para los de Simeone.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Gooool del Atlético!
45+1 (3-0) | ¡Gooool del Atlético! ¡Otro más del equipo colchonero! Gran cabalgada de Julián Álvarez por la banda izquierda, apura línea de fondo y le regala el gol a Griezmann con el pase de la muerte. ¡Fácil para el Atlético antes del descanso! Es el gol 200 de Griezmann con el Atleti.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Los germanos, sin claridad
41' (2-0) | El Eintracht trata de asomar la cabeza en este partido, pero no está acertado en ataque. Por el momento el Atlético está sabiendo manejar muy bien la situación y Oblak no sufre.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Gooool del Atlético!
33' (2-0) | ¡¡Goooool del Atlético de Madrid!! ¡Gooool de Le Normand! Julián Álvarez puso un córner al primer palo, allí la peinó de espuela Griezmann y el rechace cayó en el segundo palo para Le Normand, que sólo tuvo que empujar a gol. ¡Llega el merecido premio para el Atlético!
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Griezmann, sobrado
30' (1-0) | Muy buen partido de Antoine Griezmann. El jugador francés está campando a sus anchas con total libertad de movimientos y está conectando muy bien con sus compañeros.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Ecuador de la primera parte
23' (1-0) | Superamos ya el ecuador de esta primera parte y el Atlético de Madrid sigue mandando en el partido. Gran nivel de los colchoneros ante un Eintracht que no ha dado apenas señales de vida en ataque.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Otra más para Julián!
17' (1-0) | El partido merece claramente un resultado más abultado para el Atlético de Madrid. Increíble ocasión para Julián Álvarez, que recibió un pase magistral picado de Griezmann para quedarse mano a mano ante el guardameta con el balón botando. Sin embargo, su disparo duro se fue directo al 'muñeco'.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Arriba Julián Álvarez!
15' (1-0) | ¡Una más para el Atlético de Madrid! Ahora ha sido Julián Álvarez el que ha ejecutado un disparo desde la frontal del área con su pierna derecha, pero el esférico se marchó por encima del larguero. Sigue apretando el equipo de Simeone, que está siendo muy superior.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Qué chilena de Giuliano!
9' (1-0) | ¡Otra ocasión más para el Atlético de Madrid! Buena internada de Ruggeri por la banda izquierda, puso un centro al segundo palo y allí apareció Giuliano para hacer una chilena forzada. Acto seguido, otra buena oportunidad para Giuliano, pero no acertó a recortar bien dentro del área.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Goool del Atlético de Madrid!
4' (1-0) | ¡Goool del Atlético de Madrid! ¡Gooool de Raspadori! La jugada arrancó por la banda izquierda, siguió en el costado derecho y un centro de Giuliano encontró libre de marca a Raspadori para que, en el área pequeña, hiciera el primero a placer. ¡Qué forma de empezar!
4⃣ minutos ha necesitado el 𝘼𝙩𝙡𝙚𝙩𝙞.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025
Giacomo Raspadori quería madrugar. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PDqxpWbCeT
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Arranca el partido!
1' (0-0) | ¡Ya rueda el balón en el Metropolitano! ¡Comienza el partido entre el Atlético de Madrid y el Eintracht de Frankfurt! Buscan los de Simeone su primera victoria en esta edición de la Champions League para no meterse en problemas en este arranque de la competición.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |¡Jugadores al campo!
¡Saltan los equipos al terreno de juego del Metropolitano! Muchísimos pitos al himno de la Champions League por una protesta organizada como respuesta a la eliminación polémica del año pasado ante el Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |El Atlético, a aprovechar la racha
Llega a este partido el Atlético de Madrid en un gran momento. Después de ganar al Rayo Vallecano remontando, los colchoneros le endosaron una 'manita' al Real Madrid. Ahora tratarán de aprovechar ese buen momento para conseguir su primera victoria en Champions.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo |Equipo titular del Eintracht
Con estos once futbolistas sale el Eintracht: Kaua Santos, Collins, Koch, Theaste, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Can Uzun, Knauff y Burkardt.
Atlético de Madrid - Eintracht, Champions en directo | El once del Atlético
Este es el once elegido por Simeone para hoy: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Gallagher, Raspadori, Griezmann y Julián Alvarez.
¡Bienvenidos al Atlético de Madrid - Eintracht!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos al Atlético de Madrid - Eintracht de Frankfurt! El Metropolitano acoge la segunda jornada de la Champions League en la que el equipo colchonero busca su primera victoria en la máxima competición continental.