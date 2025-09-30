Alcaraz - Fritz, en directo final Open de Tokio: marcador, estadísticas y narración en vivo

Carlos Alcaraz se enfrenta hoy 30 de septiembre, a partir de las 11.00 hora española, a Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Tokio. El encuentro se disputa en el Ariake Colosseum de la capital nipona.

Carlos Alcaraz busca este martes en el Ariake Colosseum su octavo título de 2025 frente a Taylor Fritz, tras batir su récord personal de victorias en una temporada con 66 triunfos. El número uno mundial, que alcanza su novena final consecutiva, se enfrenta al estadounidense en la culminación de una gira asiática extraordinaria donde ha demostrado una vez más su dominio absoluto del circuito.

La final enfrenta a los dos jugadores con más victorias del año 2025: Alcaraz con sus 66 triunfos y Fritz con 47, una diferencia de 19 que evidencia la superioridad del español.

El murciano llega con un impresionante récord de 90,4% de efectividad (66-7), mientras que Fritz, número 5 del ranking ATP, busca su primer título desde 2022 cuando conquistó precisamente este mismo torneo de Tokio.