Real Madrid y Valencia Basket se baten en duelo en busca del primer título de la recién inaugurada temporada. En esta reedición de la pasada final de la Liga Endesa, madridistas y valencianos se vuelven a ver las caras ahora en la final de la Supercopa.

El Real Madrid, con el regreso de Sergio Scariolo al banquillo, venció con mucho sufrimiento en la semifinal a La Laguna Tenerife. Los blancos tuvieron que esperar hasta el último segundo para certificar su pase a la final.

Quien pasó menos apuros fue Valencia Basket. Los de Pedro Martínez doblegaron a Unicaja, el anfitrión, por 87-93 en la otra semifinal.