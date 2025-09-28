El Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025 se despide este domingo, 28 de septiembre, con una de las citas más esperadas: la prueba en ruta. El Gran Valle del Rift de África Oriental promete ser uno de los escenarios más duros de la historia de los mundiales.

Tadej Pogacar y Remco Evenepoel son los dos favoritos a enfundarse en el maillot arcoíris en los primeros mundiales que acoge África. Será el segundo duelo a cara de perro en Kigali, capital de Ruanda, después de la batalla librada el pasado domingo en el Mundial de contrarreloj más duro del siglo.