Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Los culés se llevan la victoria y se colocan líderes de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Odriozola adelantó a los donostiarras, pero los tantos de Koundé y Lewandowski le dieron la vuelta al marcador. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!