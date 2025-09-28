Las claves del Barcelona - Real Sociedad:
¡Hasta aquí el Barça - Real Sociedad!
Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Los culés se llevan la victoria y se colocan líderes de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Odriozola adelantó a los donostiarras, pero los tantos de Koundé y Lewandowski le dieron la vuelta al marcador. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | El nuevo líder
Con este triunfo el FC Barcelona pasa a ser el nuevo líder de La Liga. Los culés alcanzan los 19 puntos y aventajan en uno al Real Madrid (18). El Villarreal, por su parte, se queda tercero con 16 tantos.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Koundé, enfadado con su equipo
En las declaraciones postpartido, Koundé se ha mostrado enfadado con la forma de terminar por parte de su equipo. Ha lamentado que se hayan echado atrás, aunque celebra que se hayan conseguido los tres puntos.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Final del partido!
(2-1) | ¡Final del partido en Montjuïc! Con apuros, pero el FC Barcelona se lleva la victoria ante la Real Sociedad y se aúpa al liderato de La Liga con estos tres nuevos puntos. Los goles de Koundé y de Lewandowski firmaron la remontada tras el tanto inicial de Odriozola en la primera mitad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡5 de añadido!
90' (2-1) | Dice el colegiado que nos vamos hasta el minuto 95 en este encuentro. Son 5 minutos los que le quedan a la Real para buscar un empate a la desesperada.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Al larguero Lewandowski!
85' (2-1) | ¡Y en la siguiente acción es Lewandowski el que remata al larguero! En la contra de la jugada anterior, el polaco, dentro del área y con todo a favor, también se topó con la madera.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Kubo al larguero!
84' (2-1) | ¡¡Qué ocasión para la Real Sociedad!! Tremendo error de Koundé que propició la contra de la Real Sociedad. En esa jugada, Kubo finalizó con un disparo al larguero.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Tramo final con todo por decidir
81' (2-1) | Entramos en los últimos 10 minutos de juego y no hay nada decidido en Montjuïc. El Barça manda en el marcador, pero la Real no se da por vencida todavía.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Gol anulado al Barça!
74' (2-1) | ¡Hay gol anulado al Barça! Increíble pase a la espalda de la defensa de la Real para Lamine Yamal, que se quedó mano a mano ante Remiro y le batió por bajo. Sin embargo, el gol ha sido anulado rápidamente por fuera de juego, decisión que confirmó el VAR.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Remiro, el héroe
71' (2-1) | El Barça va en busca del tercer gol que le permita sentenciar el partido. De nuevo, dos intervenciones más de mucho mérito de Remiro que mantienen a su equipo vivo en el encuentro.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡La que acaba de tener Oyarzabal!
62' (2-1) | ¡Qué ocasión para la Real Sociedad! Oyarzabal le ganó la espalda a la defensa y se plantó mano a mano ante Szczesny. El guardameta metió una buena mano ante el remate forzado del delantero de la Real. En el córner posterior, un centro chut envenenado estuvo a punto de ser el empate.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Goool del Barcelona!
59' (2-1) | ¡¡Gooool del Barça!! ¡Goool de Lewandowski! Apenas un minuto llevaba Lamine Yamal sobre el terreno de juego y eso es lo que ha tardado en ser decisivo. Jugada individual del joven jugador del Barça, apura línea de fondo y pone el centro medido a la cabeza de Lewandowski, que ajusta al palo y pone el 2-1. ¡Remontada del Barça!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Lamine Yamal, al campo
58' (1-1) | Se suceden los cambios en ambos conjuntos. Kubo entra en la Real Sociedad, mientras que Montjuïc se vuelca con la aparición de Lamine Yamal en el terreno de juego. Un cambio que amenaza con cambiar el transcurso del encuentro.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Una más de Remiro
52' (1-1) | Se revolvió ahora Pedri a la media vuelta dentro del área. El tiro salió flojto a las manos de Remiro, que suma una intervención más. Está ahora muy abierto el partido porque la Real también está protagonizando varios acercamientos al área.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Qué tiro de Gerard Martín!
47' (1-1) | ¡Increíble latigazo de Gerard Martín desde fuera del área! El canterano del Barça se animó a probar suerte desde lejos y su disparo se fue rozando la escuadra.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Empieza la segunda parte!
46' (1-1) | ¡Arranca la segunda mitad en Montjuïc! Lo hace además con un cambio en las filas del Barça porque entra Dani Olmo en lugar de Dro. No ha podido brillar demasiado el joven jugador culé. Todo por decidir en esta segunda mitad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | A punto de comenzar la segunda parte
Empiezan a verse a los futbolistas de los dos equipos por el túnel de vestuarios. Ya han recibido las instrucciones de sus entrenadores, por lo que en breves saltarán de nuevo al césped de Montjuïc para los segundos 45 minutos.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Nos vamos al descanso!
(1-1) | ¡Nos vamos al tiempo de descanso en Montjuïc! La Real Sociedad se adelantó con el gol de Odriozola, mientras que el Barça empató al filo del descanso con el tanto de Koundé. Todo por decidir para la segunda mitad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Goool de Koundé!
43' (1-1) | ¡Goool del Barcelona! ¡Empata Koundé a la salida de un córner! El francés remató en el área pequeña imponiéndose a los centrales de la Real Sociedad y esta vez Remiro no pudo hacer nada más ante un cabezazo tan cercano. ¡Empata el Barça justo antes del descanso!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Otro paradón de Remiro!
42' (0-1) | ¡Increíble exhibición de Remiro en Montjuïc! Ahora fue Roony el que ejecutó un buen disparo al palo largo con su pierna derecha, pero Remiro estuvo muy atento y metió una gran mano abajo para salvar a la Real Sociedad.