59' (2-1) | ¡¡Gooool del Barça!! ¡Goool de Lewandowski! Apenas un minuto llevaba Lamine Yamal sobre el terreno de juego y eso es lo que ha tardado en ser decisivo. Jugada individual del joven jugador del Barça, apura línea de fondo y pone el centro medido a la cabeza de Lewandowski, que ajusta al palo y pone el 2-1. ¡Remontada del Barça!