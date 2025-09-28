Las claves del Barcelona - Real Sociedad:
- El nuevo Camp Nou cambia el diseño original de sus gradas y oculta dos símbolos del club
- Un arquitecto analiza el nuevo Camp Nou y explica los fallos en el diseño: "Se quedará obsoleto en pocos años"
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Gol anulado al Barça!
74' (2-1) | ¡Hay gol anulado al Barça! Increíble pase a la espalda de la defensa de la Real para Lamine Yamal, que se quedó mano a mano ante Remiro y le batió por bajo. Sin embargo, el gol ha sido anulado rápidamente por fuera de juego, decisión que confirmó el VAR.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Remiro, el héroe
71' (2-1) | El Barça va en busca del tercer gol que le permita sentenciar el partido. De nuevo, dos intervenciones más de mucho mérito de Remiro que mantienen a su equipo vivo en el encuentro.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡La que acaba de tener Oyarzabal!
62' (2-1) | ¡Qué ocasión para la Real Sociedad! Oyarzabal le ganó la espalda a la defensa y se plantó mano a mano ante Szczesny. El guardameta metió una buena mano ante el remate forzado del delantero de la Real. En el córner posterior, un centro chut envenenado estuvo a punto de ser el empate.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Goool del Barcelona!
59' (2-1) | ¡¡Gooool del Barça!! ¡Goool de Lewandowski! Apenas un minuto llevaba Lamine Yamal sobre el terreno de juego y eso es lo que ha tardado en ser decisivo. Jugada individual del joven jugador del Barça, apura línea de fondo y pone el centro medido a la cabeza de Lewandowski, que ajusta al palo y pone el 2-1. ¡Remontada del Barça!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Lamine Yamal, al campo
58' (1-1) | Se suceden los cambios en ambos conjuntos. Kubo entra en la Real Sociedad, mientras que Montjuïc se vuelca con la aparición de Lamine Yamal en el terreno de juego. Un cambio que amenaza con cambiar el transcurso del encuentro.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Una más de Remiro
52' (1-1) | Se revolvió ahora Pedri a la media vuelta dentro del área. El tiro salió flojto a las manos de Remiro, que suma una intervención más. Está ahora muy abierto el partido porque la Real también está protagonizando varios acercamientos al área.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Qué tiro de Gerard Martín!
47' (1-1) | ¡Increíble latigazo de Gerard Martín desde fuera del área! El canterano del Barça se animó a probar suerte desde lejos y su disparo se fue rozando la escuadra.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Empieza la segunda parte!
46' (1-1) | ¡Arranca la segunda mitad en Montjuïc! Lo hace además con un cambio en las filas del Barça porque entra Dani Olmo en lugar de Dro. No ha podido brillar demasiado el joven jugador culé. Todo por decidir en esta segunda mitad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | A punto de comenzar la segunda parte
Empiezan a verse a los futbolistas de los dos equipos por el túnel de vestuarios. Ya han recibido las instrucciones de sus entrenadores, por lo que en breves saltarán de nuevo al césped de Montjuïc para los segundos 45 minutos.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Nos vamos al descanso!
(1-1) | ¡Nos vamos al tiempo de descanso en Montjuïc! La Real Sociedad se adelantó con el gol de Odriozola, mientras que el Barça empató al filo del descanso con el tanto de Koundé. Todo por decidir para la segunda mitad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Goool de Koundé!
43' (1-1) | ¡Goool del Barcelona! ¡Empata Koundé a la salida de un córner! El francés remató en el área pequeña imponiéndose a los centrales de la Real Sociedad y esta vez Remiro no pudo hacer nada más ante un cabezazo tan cercano. ¡Empata el Barça justo antes del descanso!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Otro paradón de Remiro!
42' (0-1) | ¡Increíble exhibición de Remiro en Montjuïc! Ahora fue Roony el que ejecutó un buen disparo al palo largo con su pierna derecha, pero Remiro estuvo muy atento y metió una gran mano abajo para salvar a la Real Sociedad.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Doble ocasión para el Barça!
40' (0-1) | ¡¡Increíble la doble oportunidad ahora para el Barça!! Primero Zubeldia estuvo a punto de marcarse en propia meta, pero Remiro obró un milagro. Después, con todo a favor, Pedri remató casi en el área pequeña y fue Zubeldia el que despejó el balón.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Resiste la Real
38' (0-1) | Con la sorpresa del gol de Álvaro Odriozola, el Barça trata de recuperarse después de este golpe. Sin embargo, la Real aguanta en el tramo final de esta primera mitad sin recibir demasiados sustos.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Goool de la Real Sociedad!
31' (0-1) | ¡¡Gooool de la Real Sociedad!! ¡Marca Álvaro Odriozola! El exjugador del Real Madrid remata un centro tenso puesto desde la banda izquierda y anota su primer gol esta temporada. ¡Qué sorpresa en Montjuïc!
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡A punto de marcar Lewandowski!
27' (0-0) | ¡Qué gran ocasión para el Barça! Lewandowski, escorado dentro del área, picó por encima de Remiro y el balón se paseó por la línea de gol. Estuvo a punto de rematar Roony, pero no llegó a tiempo.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Ahora lo prueba Roony
25' (0-0) | Una más para el Barça. Ahora fue Roony el que se paseó por la frontal del área y ejecutó el disparo con su pierna izquierda. De nuevo centrado a las manos de Remiro. Empieza a animarse más el equipo culé.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Lo intenta Araujo!
23' (0-0) | ¡Lo intentó ahora Araujo! Con un tiro de larga distancia, el central del Barça se animó a pisar campo contrario. Armó su pierna derecha, pero su tiro salió centrado a las manos de Remiro. Sin demasiado peligro.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | Un poco frío
18' (0-0) | Pese a la clara oportunidad de la que ha gozado Rashford hace unos minutos, el partido se encuentra todavía en una fase un tanto fría. Queda mucho por delante y ninguno de los dos quiere todavía descubrir todas sus cartas.
-
Barcelona - Real Sociedad, en directo | ¡Qué paradón de Remiro!
10' (0-0) | ¡Increíble parada de Remiro para la Real Sociedad! El Barça firmó una jugada de pizarra perfecta que no entendió la Real, Rashford remató dentro del área con todo a favor y Remiro metió una mano providencial para evitar el primero.