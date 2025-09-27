Comienza de manera oficial la segunda andadura de Sergio Scariolo en el Real Madrid, delante del público malagueño que le vio conquistar la única Liga ACB que posee el Unicaja (2005/06) y después de haber disputado su última aventura al frente de la selección española, con sabor agridulce en el Eurobasket.



Además del entrenador, muchas caras nuevas en la cancha: David Krämer (ex de Tenerife), Theo Maledon, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Izan Almansa y Trey Lyles, una pequeña revolución para paliar bajas de piezas importantes como Dzanan Musa o Hugo González, ahora en los Celtics de la NBA.



Enfrente estará el Tenerife del entrenador Txus Vidorreta y el incombustible base Marcelinho Huertas, uno de los equipos más regulares de los últimos años, un grupo sólido que siempre le alcanza a competir entre los mejores y que este año ha sumado a cuatro jugadores: el alero Rokas Giedraitis, el escolta anotador Wesley Van Beck, el alero Héctor Alderete y el base argentino Dylan Bordón.