El Mallorca y el Deportivo Alavés se verán las caras este sábado en una cita en la que los pupilos de Jagoba Arrasate deben empezar a reconducir una situación muy complicada, mientras que el cuadro vitoriano quiere seguir labrando un gran camino lejos de Mendizorroza.



Tras seis jornadas sigue sin llegar el triunfo para un Mallorca que ha caído ante Barcelona (0-3), Real Madrid (2-1), Espanyol (3-2) y Real Sociedad (1-0) y solo ha empatado a uno contra Celta de Vigo y Atlético de Madrid.



El partido es un punto de inflexión para el equipo, como ha señalado su técnico, Jagoba Arrasate, al haber "tocado fondo" en Anoeta y necesitar "crecer sobre un camino", dijo el de Berriatúa añadiendo que se "ha traicionado" a sí mismo.