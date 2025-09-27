Las claves del Atlético - Real Madrid:
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Más de Xabi Alonso
"Estaba entrenando bien. No hemos tenido fluidez, sin él eramos perderores en los duelos. No hemos sabido sobreponernos a los duelos para progresar. Las decisiones a posteriori las analizaremos. No olvidaremos esta dura derrota. Es un proceso de construcción. No hemos dado el nivel. Hay que ser críticos, analizar el porqué e intentar mejorar":
"El porqué nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste de como contrarestar mejor. Ahora tienes una idea, pero hay que verlo. Hoy el equipo no ha competido al nivel que se requiere en estos partidos. Lo tendremos que subir".
"No quiero comparar. Es nuestra primera derrota, muy dolorosa. Nos sentimos muy responsables. Ahora hay que ver lo que tenemos que corregir para salir hacia delante. No es el nivel que queremos dar".
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Las palabras de Alonso
"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien. No hemos jugado bien colectivamente. No hemos estado a nuestro nivel. Estamos en una fase de construcción. Hay que sacar conclusiones porque nos servirán para el futuro. No hay excusas, una derrota merecida. Nos ha faltado mucho".
"No hemos entrado bien en los duelos. Hemos sido muy perdedores. No fluiamos tampoco con balón".
"Es fútbol. En algún momento caerán las derrotas. No hay reproches al arbitraje. Merecemos perder".
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Las palabras de Julián
"Sabíamos la importancia de este partido, no solo por el hecho de ser un derbi, sino porque necesitábamos los tres puntos. Tuvimos bastante control de juego, nos hacen los dos goles muy rápido, pero el equipo nunca dejó de intentarlo. Estuvimos efectivos y por eso nos llevamos esta gran victoria".
"Cada penal es un penal nuevo, fui decidido a golpear hacia ese costado, fuerte, y era importante porque nos permitía ponernos por delante en el marcador... de ahí mi festejo tan eufórico. Practicamos a veces las faltas, vengo bastante bien últimamente. El objetivo es seguir por este camino y seguir mejorando, tenemos que intentar mantener la portería a 0".
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | La crónica del partido
Aquí os dejamos la crónica del derbi madrileño que ha finalizado con goleada de los de Simeone sobre el equipo de Xabi Alonso.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡Final del partido!
90+7' (5-2) ¡Final del partido! Goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi madrileño. Muy irreconocibles los de Xabi Alonso que no han sido superiores en ningún tramo del partido.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE GRIEZMANN!
94' (5-2) ¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO! ¡GOOOOOL DE GRIEZMANN! Pase al espacio de Baena y el francés define por abajo ante Courtois.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Cinco de añadido
90' (4-2) Se añaden cinco minutos. El Atlético de Madrid está cerca de certificar el triunfo ante un Real Madrid desconocido en la segunda parte.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Fuera Mastantuono
88' (4-2) Lo intenta Mastantuono de falta directa, pero su disparo se marcha por encima de la portería defendida por Oblak. Se prepara para entrar Gonzalo.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Mueve el banquillo Simeone
83' (4-2) Doble cambio en el Atlético de Madrid. Se retiran Hancko y Nico González en lugar de Javi Galán y Griezmann.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Se repliegan los rojiblancos
77' (4-2) El Atlético de Madrid ha dado dos pasos hacia atrás y cede toda la iniciativa al Real Madrid. Están muy ordenados los de Simeone que apenas están sufriendo.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Entra Rodrygo
70' (4-2) Mas cambios en el Real Madrid en busca de sacar algo de su visita al Metropolitano. Se marcha Bellingham y entra en su lugar Rodrygo.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE JULIÁN!
63' (3-2) ¡GOLAAAAZO DEL ATLÉTICO! ¡GOOLAAAZOOO DE JULIÁN ÁLVAREZ! Genialidad del argentino que marca una falta directa magistral. Tocó con la mano Courtois, pero no salvó el tanto.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Amarilla a Carreras
62' (3-2) Tarjeta amarilla a Carreras por un golpe a Simeone. No dudó Javier Alberola en amonestar al lateral del Real Madrid.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Doble cambio de Alonso
59' (3-2) Doble cambio en el Real Madrid. Ingresan en el terreno de juego Mastantuono y Camavinga en lugar de Carvajal y Güler.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Amarilla a Lenglet
56' (3-2) Cartulina amarilla a Lenglet. El francés agarró a Mbappé que se le había marchado con un buen gesto técnico.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOL DE JULIÁN!
52' (3-2) ¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡GOOOOL DE JULIÁN! Disparó a su derecha el argentino, Courtois aguantó hasta el final, pero no pudo alcanzar el disparo.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡Penalti a favor del Atlético!
51' (2-2) ¡Penalti a favor del Atlético de Madrid! Balón al área, Güler levanta mucho el pie y, a pesar de tocar antes el balón, impacta luego en la cara de Nico González.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Arranca la segunda parte
46' (2-2) ¡Se reanuda el partido en el Metropolitano! Mueve el banquillo Xabi Alonso.Se queda en el vestuario Militao y entra en su lugar Asencio.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Llegamos al descanso
45+7' (2-2) Con esta acción termina la primera mitad en el Metropolitano. Partidazo que ha tenido de todo y donde la igualdad está siendo máxima.