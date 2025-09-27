Las claves del Atlético - Real Madrid:
- Los cánticos en la previa del derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid: "VInicius es diferente"
- Escupitajos y cervezas: la afición del Atleti vuelve a vandalizar la placa de Courtois en el Metropolitano antes del derbi
- Simeone vs Alonso: un derbi con momentos y necesidades muy distintas, pero con la misma presión de siempre
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE GÜLER!
37' (1-2) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOL DE GÜLER!
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Crecen los blancos
35' (1-1) Le ha sentado bien el gol al Real Madrid. El Atlético de Madrid ya no domina con tanta claridad y los de Xabi Alonso tienen más posesiones largas.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
25' (1-1) ¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOL DE MBAPPÉ! Recibe el francés, se apoya en Güler y se desmarca para recibir el pase del turco al espacio y define cruzado ante Oblak.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Muy superiores los locales
19' (1-0) El Atlético de Madrid está siendo muy superior. Ganan todos los balones divididos y están haciendo mucho daño con los centros laterales. No encuentra respuesta el Real Madrid.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE LE NORMAND!
14' (1-0) ¡GOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO! ¡GOOOOOOOL DE LE NORMAND! Bue centro de Simeone desde el perfil derecho y el central español se impone en el salto a Tchouaméni y cabecea con violencia a gol. No ha podido hacer nada Courtois. Gran puesta en escena del Atlético.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Lo intenta Sorloth
12' (0-0) Nueva acción de peligro del Atlético de Madrid. Centro de Barrios y Sorloth cabecea para que Courtois ponga la mano y envíe el balón a córner.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Se duele Militao
6' (0-0) Se duele Militao que ha recibido una dura patada de Sorloth en el momento en el que el noruego iba a realizar un disparo. Sale del campo, pero parace que va a poder continuar.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Primer intento de los rojiblancos
2' (0-0) Primer intento del Atlético de Madrid. Córner botado por Julián y Hancko remata fuera. Aprietan los rojiblancos desde el inicio.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido! ¡Arranca el derbi madrileño en el Metropolitano! Mueve el Atlético de Madrid el primer balón del choque.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el césped del Metropolitano. Ambientazo en el feudo del Atlético de Madrid. Día grande y que puede marcar el devenir de los rojiblancos en La Liga.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Las palabras de Baena
Las palabras de Álex Baena: "Muy emocionante, después del partido del Rayo a la gente se la veía ilusionada y con ganas de ganar. Pasas a uno de los mejores equipos del mundo que tiene que ganar todos los partidos y tiene que ganar títulos y eso se nota mucho".
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Metropolitano. Queda algo menos de media hora para que arranque el partido.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | En busca de romper la racha
El Real Madrid buscará ganar en el Metropolitano después de cuatro encuentros sin lograr imponerse al Atlético. El curso pasado se jugaron dos: el de la vuelta de los cuartos de Champions (1-0) y el de Liga (1-1). Los otros dos fueron un 4-1 en favor de los de Simeone en Copa y un 3-1 en Liga.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Vandalizan la placa de Courtois
Una vez más, la placa de Courtois en el Metropolitano ha sido vandalizada. Han tirado latas de cerveza y han escupido al espacio dedicado al que fue portero del Atlético de Madrid.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | La llegada de los rojiblancos
Así ha sido la llegada de los futbolistas del Atlético de Madrid al Metropolitano. Caras de concentración en todos los futbolistas que son conscientes de la importancia del choque.
Llegamos al derbi. pic.twitter.com/a7hHoHRMz2— Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | El dibujo de Alonso
La presencia de Bellingham en el equipo titular deja la incógnita en el esquema de Xabi Alonso. Lo lógico es que el Real Madrid pase a jugar con cuatro centrocampistas y que el inglés se sitúe en la mediapunta por detrás de Mbappé y Vinicius.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Tarde para reivindicarse
Simeone ha decidido confiar en Sorloth para el derbi. El noruego está atravesando un mal momento, pero hoy tendrá la oportunidad de reinvindicarse.
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | Sorloth, titular
Esta es la alineación del Atlético de Madrid para el derbi: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.
XI para el derbi 🔴⚪ pic.twitter.com/0WZbFzspyZ— Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | ¡Bellingham titular!
Este es el once del Real Madrid para medirse al Atlético: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 27, 2025
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/anZXmXbGZZ
-
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo | A la espera de los onces
Estamos a expensas de que salgan los onces titulares. Sorloth podría ser una de las sorpresas del Atlético entrando directamente de inicio.