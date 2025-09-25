56' (1-1) ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOL DE ERIC GARCÍA! La pone Araujo desde la izquierda, Ferran controla y se gira perfecto. El '7' dispara y se topa con una mano prodigiosa de Escandell que desvía el balón al palo, pero aparece Eric en el rechace para mandarla al fondo de la red.