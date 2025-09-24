Toni Kroos contundente sobre sus excompañeros: "Tal y como están las cosas, estamos a años luz y la verdad, no estamos bien"

La selección de Alemania vive un momento delicado. Tras la derrota por 0-2 ante Eslovaquia y la victoria poco convincente frente a Irlanda del Norte (3-1), las dudas sobre el equipo dirigido por Julian Nagelsmann han crecido.

En medio de este debate, Toni Kroos lanzó un mensaje contundente en su podcast Einfach mal Luppen, dejando claro que el presente del combinado germano está muy lejos de lo que exige la élite del fútbol mundial.

El exjugador del Real Madrid, campeón del mundo en Brasil 2014, fue claro: "Tal y como están las cosas, estamos a años luz y la verdad, no estamos bien".

Unas palabras que cayeron como un jarro de agua fría en el vestuario, especialmente para los futbolistas que han defendido recientemente la camiseta del DFB.

Su hermano Felix Kroos abrió el debate con una reflexión punzante: "Cuando miro la plantilla, dudo que conocieras a todos los jugadores que estaban allí".

"Hoy en día, con tres o cuatro buenas semanas en la Bundesliga ya vale para entrar en la selección", aseguró Felix.

Toni, lejos de evitar la crítica, respondió con ironía asegurando que incluso su hermano habría tenido opciones de vestir la camiseta nacional en la actualidad.

Kroos, tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa EFE

Sin embargo, Kroos no tardó en ponerse serio. "Estamos muy lejos de hablar de un título mundial. Ahora mismo estamos a años luz y no somos buenos", sentenció.

Pese a ello, también dejó una puerta abierta a la esperanza de cara al próximo verano, siempre que las grandes figuras recuperen su mejor nivel físico.

El mediocentro subrayó además que Nagelsmann no dispone de un grupo amplio de estrellas internacionales para elegir.

"Si subes un escalón por encima de la clase internacional, se vuelve muy ajustado", explicó, evidenciando la falta de jugadores del máximo nivel en comparación con otras selecciones.

Aun así, Kroos fue tajante: "No importa qué plantilla pongas, debería ser suficiente en estos partidos".

Una declaración que pone en entredicho no solo la calidad, sino también la actitud de los actuales futbolistas.

Con figuras como Jamal Musiala, Kai Havertz o Marc-André ter Stegen ausentes por lesión, las críticas del exmadridista resuenan aún más fuerte.

Alemania deberá reaccionar pronto si quiere recuperar el prestigio perdido y aspirar a ser protagonista en las grandes citas internacionales.