La Real Sociedad, decimoctava en la clasificación de LaLiga EA Sports, y el Mallorca, decimonoveno, ambos con tan solo dos puntos tras cinco jornadas, se miden este miércoles en el Reale Arena en un duelo de urgencias y necesidades.



Es septiembre y aún es pronto para hablar de finales, pero lo de este miércoles en la capital guipuzcoana en la sexta fecha es algo muy parecido. La Real todavía no ha ganado en esta temporada, y con la visita a Barcelona del próximo domingo el encuentro ante el equipo de Jagoba Arrasate se avecina de vida o muerte.

Los resultados no han acompañado a un Mallorca que ha caído ante Barcelona (0-3), Real Madrid (2-1) y Espanyol (3-2), además de empatar en casa ante Celta de Vigo (1-1) y Atlético de Madrid (1-1).