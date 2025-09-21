Las claves del Barcelona - Getafe:
- Quién es Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro que pitará el Barça - Getafe: estos son sus antecedentes y polémicas
- La declaración íntegra del hijo de Negreira: "El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto"
- Rashford vive su primera gran noche con el Barça y guía a los de Flick a un sólido triunfo ante el Newcastle en Champions
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡GOOOOOOOL DE FERRAN!
35' (2-0) ¡GOOOOOOL DE FERRAN TORRES! Balón largo a Raphinha que parte desde su campo, el brasileño se la da a Ferran y el Valenciano bate engañando a Soria.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Amarilla a Raphinha
32' (1-0) Cartulina amarilla a Raphinha. El brasileño pidió pasos en una falta, pero sacó antes de que pitara el árbitro y acabó siendo amonestado.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Casi marca Lewandowski!
28' (1-0) ¡La ha tenido el Barça! Pase interior de Olmo a Pedri y el canario la pone al área pequeña en búsqueda de Lewandowski. Estiró la pierna el polaco que no llegó a empujarla por milímetros.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Dominio absoluto
21' (1-0) El Barça está siendo dueño y señor del partido. El Getafe no está saliendo de su campo y los de Flick mueven con velocidad el balón de un lado a otro.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Gooooooool de Ferran Torres!
15' (1-0) ¡GOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES! Raphinha se la da a Olmo y el '20' mete un taconazo de espaldas para la llegada de Ferran que fusila sin piedad a Soria. Se adelanta el Barça.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Intenta ganar terreno el club azulón
11' (0-0) Primeros compases de partido en el Johan Cruyff. El Barça tiene el control del juego, pero no está logrando generar de momento mucho peligro. Intenta ganar metros el Getafe.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Lo intenta Raphinha
4' (0-0) Primer acercamiento del Barça. Falta botada en corto y disparo de Raphinha desde la frontal que se marcha lejos de la portería defendida por Soria.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Rueda el balón en el Johan Cruyff! Tiene el Getafe la primera posesión del encuentro. Presiona alto el Barça desde el pitido inicial.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el césped del Johan Cruyff. En breves momentos se realizará el sorteo de campos y dará comienzo el duelo de la quinta jornada de La Liga.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Rashford, castigado
Una de las sorpresas de la alineación del Barça ha sido la suplencia de Rashford. El inglés, que viene de brillar contra el Newcastle, se ha caído del once por llegar tarde a la charla previa al duelo.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Las palabras de Diego Rico
"Teníamos que confiar en nosotros, a pesar de todas las adversidades, el mercado frenético. Hemos hecho una gran pretemporada y hay que confiar en nuestro juego".
"El Barça sigue siendo igual, de gran talento aunque jueguen en un estadio más pequeño".
"Lo importante es ayudar al equipo, en defensa y también en ataque. Hay que aportar en todos los aspectos".
"El éxito de este Getafe es el esfuerzo, las ayudas... podemos ganar a cualquiera pero con esa filosofía".
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya se encuentran realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Johan Cruyff. Quedan algo más de 20 minutos para que comience el partido.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | El mejor arranque de su historia
Por su parte, el Getafe llega en estado de gracia. Los de Bordalás suman nueve puntos de doce posibles en lo que está siendo el mejor arranque liguero de su historia. Ganaron 0-2 al Celta, posteriormente vencieron 1-2 al Sevilla, en la jornada tres cayeron frente al Valencia por 3-0 y vienen de imponerse 2-0 ante el Oviedo.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | En crecimiento
El FC Barcelona afronta el partido contra el Getafe en buena dinámica después de dos victorias consecutivas tras el parón. Primero golearon 6-0 al Valencia y el jueves se impusieron por la mínima al Newcastle en un duelo muy serio de los de Flick.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | Bajo el diluvio
El partido de esta noche en el Johan Cruyff estará pasado por agua. Y es que en estos momentos está lloviendo con mucha intensidad en la Ciudad Condal. Se ha activado la alerta naranja, pero todo hace indicar a que el partido se desarrollará con normalidad.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | El once de los madrileños
Este es el equipo titular del Getafe para intentar dar la sorpresa ante el Barça: David Soria, Kiko Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Borja Mayoral y Liso.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | El once de Flick
Esta es la alineación del Barça para medirse al Getafe: Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.
-
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Muy buenas tardes!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del encuentro entre el FC Barcelona y el Getafe correspondiente a la quinta jornada de La Liga. Un duelo que arranca a partir de las 21:00 horas.