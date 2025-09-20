Las claves del Real Madrid 2-0 Espanyol:
- Pleno al quince del Real Madrid: la armada de Xabi vence al Espanyol y sigue contando sus partidos por victorias
Real Madrid - Espanyol, en directo |Pol Lozano: "Con esos goles se te pone cara de tonto"
El jugador del Espanyol lamentó los dos misiles que lanzaron Militao y Mbappé para llevarse un partido en el que el conjunto perico trató de poner en aprietos al Real Madrid: "Hemos tenido las dos primeras para controlar y tirar, pero te meten esos dos goles y se te pone cara de tonto".
Real Madrid - Espanyol, en directo |La crónica del partido
La racha continúa. El Real Madrid sigue de tres en tres. Por quinta jornada seguida, el equipo blanco se llevó la victoria. Esta última contra el Espanyol, que llegaba al Bernabéu como la revelación y tercero en Liga. Militao y Mbappé bajaron del cielo a los periquitos.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Finaaal del partido!!
90'+5' (2-0) ¡¡No hay tiempo para más en el Bernabéu!! Victoria del Real Madrid ante el Espanyol con los golazos de Militao y Mbappé.
Real Madrid - Espanyol, en directo |El conjunto blanco mantiene el pleno
90'+3' (2-0) El Real Madrid va a sumar su quinta victoria consecutiva en La Liga, un pleno de victorias con Xabi Alonso en el banquillo.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Cinco minutos de añadido
90' (2-0) Al partido le quedan cinco minutos después de que el cuarto árbitro haya levantado el cartelón señalando el añadido.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Reaparecen Bellingham y Camavinga
88' (2-0) Se pone el Santiago Bernabéu en pie para recibir a Bellingham y Camavinga, también para despedir a Mbappé que ha hecho un partidazo, al igual que Tchouaméni.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Mete cloroformo el conjunto blanco al partido
82' (2-0) La sensación que se transmite es que el partido ya está visto para sentencia. El Real Madrid, a medio gas, está controlando un resultado que no quiere ver peligrar. El Espanyol, inofensivo.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Doble cambio en el conjunto blanco
76' (2-0) Vuelve a mover Xabi Alonso el banquillo: se han marchado Mastantuono y Vinicius, en sus lugares han entrado Rodrygo y Brahim.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Llega la pausa de hidratación!!
75' (2-0) Mientras atienden a Carlos Romero los jugadores de Real Madrid y Espanyol acuden al área técnica a hidratarse.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Amarilla para Mastantuono
72' (2-0) El argentino recibe la segunda tarjeta amarilla del partido por haber levantado demasiado la pierna en una acción con Carlos Romero.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Paradón de Dmitrovic a Vinicius!!
71' (2-0) El brasileño se sacó un latigazo desde fuera del área y el balón casi le juega una mala pasada a Dmitrovic ya que le botó justo delante, aunque consiguió desviar el esférico a saque de esquina.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡Buen corte de Asencio!
69' (2-0) Atento el canario para llegar a un balón dividido que ya buscaba Jofre, incluso forzando la falta a favor.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Mbappé y Vinicius perdonan el tercero!!
66' (2-0) ¡¡Ha tenido Mbappé por partida doble el tercer gol del partido!! El francés armó el disparo, aunque lo repelió Dmitrovic el rechace le permitió volver a probar fortuna, pero el serbio le ganó de nuevo la partida y Vinicius terminó la jugada con un disparo que se estrelló contra el palo.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Triple cambio en el conjunto perico
62' (2-0) Replica Manolo González a Xabi Alonso, aunque el entrenador del Espanyol ha introducido tres cambios: entran Koleosho, Jofre y Pickel por Edu Expósito, Dolan y Pol Lozano.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Mueve el banquillo Xabi Alonso
59' (2-0) Ha realizado Xabi Alonso el primer cambio en el partido: se ha ido Gonzalo y en su lugar ha entrado Arda Güler.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Gran acción defensiva de Carreras
58' (2-0) Se está haciendo muy fuerte Álvaro Carreras en el lateral derecho. El español le ganó la partida a Dolan y levantó las aplausos del Santiago Bernabéu.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡A punto de marcar el tercero Mbappé!
52' (2-0) Qué gran conexión entre Mastantuono y Mbappé. El argentino picó el balón en la frontal del área para que le llegara al francés y este trató de hacerle una vaselina a Dmitrovic, aunque el remate no encontró portería.
Real Madrid - Espanyol, en directo |Un jarro de agua fría para el conjunto perico
50' (2-0) No está sabiendo reaccionar el Espanyol al gol de Mbappé. En dos jugadas aisladas el Real Madrid les ha dejado sobre la lona y este gol, nada más salir del vestuario, hace todavía más daño.
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Gooolaaazooo de Mbappé!!
47' (2-0) ¡¡Vaya golazo acaba de marcar Kylian Mbappé!! Atrae Vinicius a dos jugadores del Espanyol y se la pasa al francés, quien suelta un derechazo inapelable para Dmitrovic. Increíble el golazo que acaba de marcar el delantero galo.