Rectificación Liga Nacional Fútbol Profesional

En relación con el artículo publicado el día 7 de febrero de 2023 en este medio bajo el título “LaLiga de Javier Tebas se hunde en TikTok: la Kings League le arrasa y la Premier le triplica”, cuya autoría corresponde a D. Jaime Trujillo, Liga Nacional de Fútbol Profesional desea poner de manifiesto que no es cierto que el perfil de LaLiga únicamente haya obtenido 35 millones de visualizaciones en el mes de enero, sino que tal y como ha matizado posteriormente Deportes&Finanzas, dicha cifra corresponde únicamente a las visualizaciones que recibieron los vídeos publicados por LaLiga durante el mes de enero.

Los datos que TikTok facilita a LaLiga revelan que los vídeos publicados en su perfil oficial en dicha red social obtuvieron un total de 130.408.649 visualizaciones durante el mes de enero de 2023, cifra muy superior a los 35 millones de visualizaciones que se mencionan en el artículo.

Contrariamente a lo expuesto en el artículo, LaLiga cuenta con un número de seguidores muy superior al que tienen otras ligas en TikTok. Así, según datos públicos de TikTok, LaLiga cuenta actualmente con un total de 15 millones de seguidores en dicha red social, muy por encima de los 9 millones de seguidores de la Premier League, los 6,3 millones de seguidores de la Ligue 1 o los 4,6 millones de seguidores de la Bundesliga.

Por último, el número de seguidores de LaLiga en TikTok es muy superior al que actualmente tiene la King’s League, que tan solo alcanza los 3,4 millones.