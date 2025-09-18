Este es un Newcastle en plena reconstrucción tras la marcha de Alexander Isak en verano por 150 millones, tal y como lo demuestra el irregular inicio de temporada con una victoria, ante el débil Wolverhampton Wanderers, dos empates ante Leeds United y Aston Villa y una derrota contra el Liverpool.

Los de Eddie Howe solo han marcado tres goles en este período, dos de ellos inertes contra el Liverpool, y parte de eso se debe a la ausencia de Isak, a la lesión de Yoane Wissa, que no estará contra el Barcelona, y a que Nick Woltemade solo ha disputado un encuentro.