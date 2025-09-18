Las claves del Newcastle - Barcelona:
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Sin ocasiones claras
15' (0-0) El Barça trata ahora de monopolizar un poco el balón, aunque la presión del Newcastle no permite a los de Flick jugar con comodidad. Sigue la igualdad y escasean, de momento, las ocasiones.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Ritmo de partido muy alto
11' (0-0) El inicio de partido que están efectuando los dos equipos no ofrece ningún tipo de respiro. El ritmo de partido es muy alto con dos equipos que son muy físicos en la medular y en la parcela de ataque.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Buen inicio del conjunto inglés
8' (0-0) Está merodeando mucho el área el Newcastle, quien ha empezado muy fuerte el partido. No obstante, el Barça se está sabiendo defender bien ante las continuas acometidas de las urracas.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡La ha tenido Anthony Gordon!!
6' (0-0) ¡¡Qué ocasión ha tenido el Newcastle!! Internada de Elanga por la banda, el extremo pone un centro al corazón del área y el delantero inglés remata al aire cuando estaba completamente solo. Se salva el Barça.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Cómo muerde el conjunto inglés
4' (0-0) La presión que está efectuando el Newcastle en campo contrario está siendo asfixiante. El Barça necesita de las posesiones largas, aunque los ingleses no les están dando ninguna opción.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |El tifo de 'las urracas'
2' (0-0) Este es el mosaico que ha desplegado la afición del Newcastle minutos antes del comienzo del partido. ¡Espectacular!
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en St Jame's Park!! La primera posesión del partido es para el conjunto azulgrana, presiona el Newcastle.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
¡¡Los 22 protagonistas ya están en el césped del St Jame's Park!! Apenas se escucha el himno de la Champions ante el griterío de los aficionados del Newcastle.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Ambiente espectacular en St Jame's Park
Atmósfera de Champions en el estadio del Newcastle United. Esta semana se puso el cartel de "no hay entradas" y es que los aficionados ingleses quieren hacer del St Jame's Park una caldera que aúpe a su equipo durante el partido.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Calientan los jugadores azulgranas!!
Hace unos minutos los hombres de Hansi Flick han saltado al terreno de juego de St Jame's Park para realizar los ejercicios de calentamiento previos al inicio del partido.
Som-hi, Barça!!!! 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025
-
Newcastle - Barcelona, en directo |'Las urracas', en reconstrucción
Este es un Newcastle en plena reconstrucción tras la marcha de Alexander Isak en verano por 150 millones, tal y como lo demuestra el irregular inicio de temporada con una victoria, ante el débil Wolverhampton Wanderers, dos empates ante Leeds United y Aston Villa y una derrota contra el Liverpool.
Los de Eddie Howe solo han marcado tres goles en este período, dos de ellos inertes contra el Liverpool, y parte de eso se debe a la ausencia de Isak, a la lesión de Yoane Wissa, que no estará contra el Barcelona, y a que Nick Woltemade solo ha disputado un encuentro.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |En busca de la sexta
El Barça volvió a mostrar ante el Valencia su cara más voraz y efectiva, tal y como hizo en muchos encuentros del curso pasado. Solo el Rayo ha sido capaz de neutralizar a los de Flick, pero atrás quedan estas cuatro jornadas ligueras, pues empieza la ansiada carrera en busca de la sexta.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |El deseo cumplido de Arabia
Ver al Barcelona en St. James' Park traerá muchos recuerdos aquellos que disfrutaron de la penúltima participación en 'Champions League' de los 'Magpies' allá por 2003, cuando eran uno de los grandes equipos de Inglaterra, antes de una caída paulatina que solo salvó hace unos años el dinero saudí.
Volver a encontrarse con los blaugranas y disfrutar del himno de la competición en el norte de Inglaterra era uno de los objetivos del fondo de inversión saudí y este jueves se completa ese círculo.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Flick: "Lewandowski está de vuelta"
En la previa del partido ante el Newcastle, Hansi Flick ha atendido al micrófono de Movistar para analizar lo que espera del encuentro: "Los primeros 15 minutos tienen a la afición encima. Meten mucha intensidad y hay que estar preparados para ello. Tenemos confianza".
Sobre el regreso de Lewandowski, el alemán admitió que "tiene mucha experiencia y sigue metiendo goles. Está de vuelta".
-
Newcastle - Barcelona, en directo | En buena dinámica
El FC Barcelona acude a su estreno en Champions en buen estado de forma después de golear sin piedad al Valencia en la última jornada de Liga. Un triunfo por 6-0 en el que Lewandowski y Fermín López brillaron con luz propia.
-
Newcastle - Barcelona, en directo | El once de los ingleses
Esta es la alineación del Newcastle para intentar dar la sorpresa ante el Barça: Pope, Trippier, Schär, Burn, Livramento, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Barnes y Woltemade.
-
Newcastle - Barcelona, en directo | Un partido sin Lamine
En la rueda de prensa previa al partido, Eddie Howe, entrenador del Newcastle, lamentó no poder enfrentarse al extremo español: "Es una pena que no pueda jugar. Es una decepción no poderlo ver, pero el Barcelona tiene jugadores de talento que pueden jugar en los extremos, todos internacionales. Tenemos que estar estructurados para defenderlos".
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Juega Rashford!!
El FC Barcelona acaba de anunciar a los once jugadores que partirán de inicio en St Jame's Park y sorprende la titularidad de un Marcus Rashford que vuelve a Inglaterra: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford y Lewandowski.
-
Newcastle - Barcelona, en directo | A la espera de los onces
La expedición azulgrana ya ha llegado al estadio del Newcastle donde jugarán el primer partido de la Champions. La temporada pasada se quedaron a las puertas de la final y este año quieren volver a levantar un título que les es ajeno desde 2015.
Tres puntos en juego 🫡 pic.twitter.com/62QnTxiLYD— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025
-
¡¡Muy buenas tardes!!
Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta al Newcastle ante el Barça en el debut de ambos equipos en esta edición de la Champions. A partir de las 21:00 horas empezará a rodar el balón en St Jame's Park.