- El Madrid salva los muebles con un doblete de penalti de Mbappé para ganar al Marsella en su debut en Champions
Real Madrid - Marsella, en directo |"Han pasado muchas cosas en el partido"
"Han pasado muchas cosas en el partido, una primera media hora muy buena, con muchas ocasiones, nos pudimos adelantar pero encajamos. Luego el partido se iguala, en la segunda estábamos empujando, no con tantas ocasiones, pero tenía la sensación de que estábamos trabajando el partido hasta que se nos ha complicado con la roja a Carva. Hemos sacado espíritu de Champions en el Bernabéu y ese 2-1 que hemos marcado nos ha permitido defender con diez y tres puntos muy importantes", reconoció Xabi Alonso antes de acudir a la rueda de prensa.
Real Madrid - Marsella, en directo |Courtois: "El míster está encima de todos"
Terminó sufriendo el Real Madrid en los últimos minutos a raíz de la expulsión de Carvajal, aunque en líneas generales al equipo le generan menos ocasiones en comparación con la temporada pasada: "Cuando no defiendes con once... ahora el míster está encima de que todos, Kylian, Arda, vuelvan detrás del balón y eso cambia mucho, es la diferencia de que te creen peligro o no. El míster también me pide jugar más adelantado, es lo que cambia respecto al año pasado".
Real Madrid - Marsella, en directo |Valverde: "Culpa nuestra de confiarnos"
Al término del partido, Fede Valverde acudió al micrófono de Movistar para analizar un partido en el que se confiaron "de que a veces las jugadas salen y creemos que el partido está ganado cuando no es así, tenemos que mantener la actitud mucho más tiempo que lo que hicimos hoy".
Real Madrid - Marsella, en directo |La crónica del partido
La Champions League del Real Madrid empieza con tres puntos y un susto. Se le complicó el partido al equipo de Xabi Alonso, que empezó perdiendo contra el Marsella y se quedó con diez tras la expulsión de Carvajal. Mbappé, con un doblete de penalti, y Vinicius, saliendo del banquillo, rescataron la victoria.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡VICTORIA DEL REAL MADRID!
90+7' (2-1) ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡VICTORIA DEL REAL MADRID! Triunfo sufrido de los blancos con un doblete de Mbappé, ambos desde el punto de penalti.
Real Madrid - Marsella, en directo | Nos acercamos al final
90+5' (2-1) Se le acaba el tiempo al Marsella. Quedan dos minutos y el Real Madrid está consiguiendo ralentizar todo lo que ocurre sobre el césped.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Perdona Greenwood!
90+2' (2-1) ¡La ha tenido el Marsella! Córner al segundo palo que le cae a Greenwood, pero el inglés remata muy alto.
Real Madrid - Marsella, en directo | Siete de añadido
90' (2-1) Se jugarán siete minutos más en el Bernabéu. Eso es lo que le queda al Real Madrid para aguantar con uno menos y amarrar el triunfo.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Para Rulli!
85' (2-1) ¡Perdona el Real Madrid el tercero! Contrgolpe liderado de Mbappé que se la deja a Brahim, pero el marroquí dispara muy centrado.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ!
81' (2-1) ¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ! ¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID! Disparo de nuevo a su izquierda y estuvo muy cerca Rulli de pararlo.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Penalti a favor del Madrid!
79' (1-1) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Toca el balón Vinicius y le da el balón en la mano a Facundo Medina. No ha dudado el árbitro.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡ROJA A CARVAJAL!
71' (1-1) ¡Roja a Carvajal! No ha dudado el colegiado tras revisar la acción en el monitor. Se queda con uno menos el Real Madrid con empate en el marcado y a falta de 20 minutos para el final.
Mueve el banquillo Xabi Alonso que da entrada a Asencio y retira del campo a Güler. Una vez más el Real Madrid va a jugar con 10 hombres.
Real Madrid - Marsella, en directo | En revisión una roja a Carvajal
En estos momentos se está revisando una posible roja a Carvajal por un cabezazo a Rulli y el guardameta está tendido en el suelo. Va a verlo al monitor.
Real Madrid - Marsella, en directo | La ha tenido el Madrid
68' (1-1) ¡Casi marca el Madrid¡ Lanza a la corta el córner Güler, prolonga Carvajal y el balón se pasea por el área antes de que un zaguero despeje a córner.
Real Madrid - Marsella, en directo | Mueve el banquillo De Zerbi
66' (1-1) Responde el Marsella con dos cambios. Se retiran O'Riley y Kondogbia para que entren en su lugar Paixao y Vermeeren.
Real Madrid - Marsella, en directo | Entra Vinicius
63' (1-1) Doble cambio en el Real Madrid. Se retiran Rodrygo y Mastantuono para que entren en su lugar Vinicius y Brahim.
Real Madrid - Marsella, en directo | Pide penalti Mbappé
56' (1-1) Pide penalti Mbappé tras recibir una entrada con la plancha. No ha señalado nada el colegiado.
Real Madrid - Marsella, en directo | Lo intenta Mastantuono
54' (1-1) Nuevo intento del Real Madrid. Disparo de Mastantuono algo flojo que detiene sin problemas Rulli. Ha visto Militao cartulina amarilla tras una falta.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Al larguero Mbappé!
50' (1-1) ¡Al larguero Mbappé! Disparo del francés que toca en un defensa y se envenena hasta tocar en la madera. Ha salido dominando el Real Madrid.