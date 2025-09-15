Luka Doncic compra la mansión de María Sharapova en Los Ángeles: 25 millones de lujo en pleno Manhattan Beach

Luka Doncic compra a Maria Sharapova su casa en Los Angeles

La unión entre deporte y lujo inmobiliario ha vuelto a dejar un movimiento llamativo en Estados Unidos con la unión entre una estrella del tenis y del baloncesto.

Luka Doncic, estrella eslovena de los Los Ángeles Lakers, ha cerrado la compra de la espectacular mansión de María Sharapova en Manhattan Beach por 25 millones de dólares, según confirmaron diversos medios estadounidenses.

La operación refuerza la presencia del jugador en la costa oeste apenas pocas semanas después de firmar su millonaria renovación con la franquicia angelina.

Una joya arquitectónica

La casa adquirida por Luka Doncic no es una propiedad cualquiera. La extenista rusa, retirada en 2020 y miembro del International Tennis Hall of Fame, compró el terreno en 2012 por 4,1 millones de dólares.

Tras derribar la vivienda existente, encargó a KAA Design la construcción de una residencia a medida que se completó en 2015.

Sharapova se implicó en cada detalle. "Estaba obsesionada con el proceso de hacer esta casa. Era mi proyecto y no iba a delegar ninguna parte de él", declaró a Architectural Digest en 2019.

Inspirada en la arquitectura japonesa y en un estilo minimalista, diseñó un hogar de líneas limpias, grandes ventanales y una conexión constante con el exterior.

El inmueble se levanta en tres plantas sobre una parcela de casi un cuarto de acre en la prestigiosa zona conocida como Hill Section, célebre por sus vistas al océano y su oferta de viviendas de lujo.

El interior cuenta con cinco dormitorios, un vestíbulo de doble altura con paredes de hormigón visto y una escalera flotante, además de un salón que se abre mediante paneles de vidrio hacia la piscina infinita.

La cocina y el comedor se integran en un mismo espacio con salida directa a una terraza que dispone de barbacoa, chimenea exterior y comedor cubierto.

En el sótano se encuentra uno de los atractivos más comentados: una bolera de dos carriles junto a la sala de cine.

Todo ello rodeado por un jardín diseñado para garantizar privacidad, con un patio de estilo japonés y una fuente de agua que da la bienvenida en la entrada.

Sharapova, en la bolera de su casa en Los Angeles

La mudanza de Sharapova

La venta responde al deseo de Sharapova, de 38 años, de pasar más tiempo en Europa junto a su prometido, el empresario británico Alexander Gilkes, y su hijo pequeño Theodore.

Además, la pareja mantiene otra residencia en Florida, lo que hacía innecesario conservar la vivienda en la costa californiana.

En declaraciones al Wall Street Journal, su agente inmobiliaria Susan Perryman explicó que la decisión estuvo motivada por "el deseo de centrarse en su vida familiar en el Viejo Continente".

La tenista llegó a describir la mansión como "mi lugar favorito en el mundo", reflejo de la intensa dedicación personal que puso en su construcción.

Doncic ligado a Los Ángeles

El nuevo propietario, de 26 años, selló la compra a finales de agosto, pocos días después de firmar una extensión contractual de 165 millones de dólares por tres temporadas con los Lakers.

La adquisición simboliza su voluntad de establecer raíces en la ciudad donde pretende liderar el futuro de la franquicia.

El vecindario de Hill Section se ha convertido en uno de los enclaves predilectos para estrellas deportivas.

El agente inmobiliario Dave Fratello, especialista en la zona, recuerda que allí también invirtió el exquarterback de los Rams, Jared Goff, quien adquirió dos parcelas por más de 19 millones de dólares para levantar una mega residencia.

La zona se caracteriza por valores inmobiliarios que superan con holgura los 3 millones de dólares de media, aunque las viviendas de nueva construcción y con vistas directas al océano se cotizan a precios muy superiores.

"Cualquier casa de más de 20 años en esa área es prácticamente carne de bulldozer", aseguró Fratello, en referencia a la alta demanda y al dinamismo del mercado.