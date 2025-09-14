El Celta y el Girona se repartieron los puntos en un encuentro en el que los porteros fueron los grandes protagonistas.

El flamante fichaje del cuadro catalán, Vanat, se encargó de abrir la lata con un buen disparo cruzado a los doce minutos de juego, pero un penalti cometido por Blind en el 89' acabó por evitar la primera victoria del curso para los de Michel.

Borja Iglesias asumió la responsabilidad y batió a Gazzaniga a pesar de que el argentino adivinó sus intenciones. Un punto que sabe a poco para ambos que todavía no saben lo que es ganar en esta Liga tras cuatro jornadas (el Celta ha jugado 5 partidos).